Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza Semana da Música

A Escola do Futuro em Artes Basileu França realiza, desta segunda (3/10) até a próxima sexta-feira (7/10), a Semana da Música, com cinco dias de atividades para a qualificação de artistas e apresentações musicais abertas ao público em geral. Assim, quem tem o sonho de tocar algum instrumento, poderá se inscrever como ouvinte. Para garantir a vaga, basta fazer a inscrição por meio deste link.

No primeiro dia, no período da tarde, duas atividades acontecerão simultaneamente. Dessa forma, será realizada a masterclass de trombone, com o professor Marcos Botelho. Além disso, a masterclass de violoncelo, com o professor Thiago Lucion. Já no período da noite será realizado o workshop “Timbres e Efeitos de Guitarra”, com o professor Fabiano Menezes.

Na terça-feira (4/10), as opções de formação são a masterclass de piano, com a professora Ana Flávia Frazão, bem como a masterclass de trompete, com o professor Tonico. Ademais, a masterclass “Orquestra Mozart”, com o maestro Eliel Ferreira, e o workshop de guitarra, com o músico Luis Maldonalle.

Mais aulas

Na quarta-feira (5/10), serão realizadas as masterclasses de piano, com o professor Carlos Costa, e de violino/viola, com o professor Luciano Pontes. Além disso, quem optar fazer a masterclass de coro com o professor Ângelo Dias, deverá ter disponibilidade também para os dias 3 e 4 de outubro. Todas essas atividades serão ofertadas no período da tarde.

O laboratório de técnica violonística, com os professores João Fernandes, José Humberto, Wanderson Santos e Tayro Louzeiro ocorre a partir das 14h, na quinta-feira (6/10). Além disso, no mesmo dia, acontece a masterclass de piano, com a professora Ana Flávia Frazão. E também a masterclass de saxofone e clarinete, com o professor Jhonson Machado. Ainda serão realizados dois workshops, sendo um voltado para interpretação da canção popular brasileira, com o professor Ney Couteiro, bem como o de guitarra, com o professor Fabiano Chagas.

No último dia (7) da Semana da Música, no período da manhã e tarde, será realizado novamente o laboratório de técnica violonística com os professores João Fernandes, José Humberto, Wanderson Santos e Tayro Louzeiro. À tarde, os estudos serão voltados para improvisação popular (todos os instrumentos), com os professores Raimundo Nonato, Bruno Momisso e Matheus Guerra. Haverá também masterclass de flauta transversal, com a musicista Sara Lima, e masterclass de violoncelo, com o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Frederico Nable, via Canal do Basileu França, no YouTube.

Shows e Recitais

A abertura da Semana de Música será marcada pela apresentação do Núcleo de Choro. Dessa maneira, a apresentação é aberta a toda a comunidade e ocorre no Teatro Escola Basileu França, às 19h30. Posteriormente, o Trio Raphael Gomes sobe ao palco.

Na terça-feira, o público vai poder assistir, a partir das 19h, o Recital de Piano Popular, com o professor Cláudio Luz, e o Recital de Canto, com os professores Jadson Álvares, Eduardo Ribeiro, Erickson Nunes, com o acompanhamento da pianista Adriana Lemes.

Na quarta-feira, às 18h30, o Teatro Escola Basileu França vai ser palco para uma apresentação de Coro, conduzida pelo maestro Ângelo Dias. Logo depois, o público vai assistir ao Recital de Contrabaixo, Bateria e Guitarra com os professores Raimundo Nonato, Bruno Momisso, Matheus Guerra e Walace Berto. Para finalizar a noite, alunos e professores vão apresentar um Recital de Violão.

Quinta-feira, a partir das 19h, o público vai poder apreciar o Recital de Piano, com Dalila Kaismer e Adriana Lemes. A mesma apresentação será feita no último dia de evento, a partir das 19h30. O encerramento da Semana da Música será com “Banda e Canto”, com Gustavo Aprígio, Eduardo Machado e Jadson Alvares. Todas essas apresentações no Teatro Escola Basileu França têm a entrada franca e são por ordem de chegada.

Serviço: EFG em Artes Basileu França realiza Semana da Música

Quando: (03/10) à (07/10), das 8h até às 22h

Inscrições: link

Onde: Rua 18, nº 81 – Centro

– Show e Recitais

Quando: Segunda a sexta-feira (7), a partir das 19h

Onde: Teatro Escola Basileu França, Av. Universitária, nº 1750 – Setor Leste Universitário

Entrada: Gratuita