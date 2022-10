Exótica, única sapucaia de Goiânia completa 75 anos

A única sapucaia da Goiânia completa 75 anos, e está com a folhagem totalmente rosa-avermelhada. A Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia (Amma) explica que a árvore exótica é um tipo de espécie que exige espaço amplo. Assim, não pode ser plantada em calçadas, ruas e avenidas. Suas folhas mudam de cor durante o ano, chegando a este tom que chama a atenção de todos neste período. A sapucaia está localizada em uma área Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA), no Setor Nova Vila.

A bióloga da Amma, Wanessa de Castro, detalha que a sapucaia de Goiânia atrai as pessoas por ser a única na cidade, pelo menos em fase adulta. A espécie é comum no Norte do Brasil, e em regiões de Floresta Pluvial Atlântica. “Acreditamos que ela foi plantada ainda na construção da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura, para embelezar o lugar”, explica.

Origem do nome

De acordo com a bióloga, a sapucaia é um nome de origem tupi. “Esse nome vem da junção de “sa”, “puca” e “ia”. Dessa maneira, significa olho que se abre e cabaça, respectivamente, pelo fato de o fruto, quando aberto, parecer um olho”, conta Wanessa.

“Goiânia possui árvores que são marcas do nosso meio ambiente, responsáveis por alimentar todo um ecossistema e garantir a qualidade do ar em meio à poluição”, diz o presidente da Amma Goiânia, Luan Alves.

A sapucaia é uma espécie que garante alimentos para pássaros, por conta da castanha produzida, e, em Goiânia, a Amma prepara mudas da espécie para que sejam plantadas em locais adequados.

“É uma árvore resistente, e por essa característica exótica indicamos o seu plantio em áreas que sejam amplas, e que, além de colaborar com a recuperação da vegetação, permitirá ainda mais o seu embelezamento”, conta a bióloga.

*Com informações da prefeitura de Goiânia