PiriBier realiza degustações harmonizadas em restaurantes de Goiânia

O PiriBier 2022 transforma Goiânia, desta terça-feira (4/10) até o próximo domingo (9/10), na capital da cerveja artesanal nesta semana. Assim, o evento terá uma programação gastronômica de terça a quinta-feira (6/10) em restaurantes parceiros. Além disso, também na Arena PiriBier, montada no shopping Passeio das Águas, e que funcionará de sexta-feira (7/10) a domingo (9/10). A expectativa dos organizadores para a edição de Goiânia é de que 15 mil pessoas passem pela Arena PiriBier nos três dias de evento.

Para abrir a semana, o chef e sommelier de cervejas Ronaldo Rossi, um dos maiores especialistas em cerveja artesanal do país, foi convidado para conduzir uma série de degustações harmonizadas em restaurantes parceiros do evento. Dessa forma, na terça-feira (4/10), ele abre a programação com um jantar de cinco etapas harmonizado com cervejas artesanais, na Casa Baru, a partir das 20h.

Na quarta-feira (5/10), ele conduz um workshop de harmonização também em cinco etapas de finger foods, no Colombina GastroPub, às 20h. Além disso, na quinta-feira (6/10), Ronaldo Rossi promove um jantar de quatro etapas no Lola Brewpub.

E para completar a programação paralela do PiriBier Goiânia 2022, o chef recebe a mestre cervejeira Mariana Maranho para juntos conduzirem um almoço harmonizado em quatro etapas no Colombina Gastropub, no sábado (8/10), às 13h. Todas as informações sobre agendamento e valor da programação paralela estão sendo repassadas pelo whatsapp (62) 9224-9640.

As atrações do evento

O Piribier Goiânia 2022 tem como destaque mais de 200 rótulos de cervejas artesanais, entre goianas, nacionais e opções internacionais. Além disso, o evento traz para o palco renomadas bandas do cenário nacional, como Biquini e BaianaSystem. Ademais, a cantora Céu se apresenta nesta edição. Ao todo, serão mais de 10 cervejarias goianas, além de cervejarias de diferentes estados como São Paulo, Mato Grosso, Belo Horizonte, Paraná e Distrito Federal.

Para abrir o festival, os veteranos do rock nacional, Biquini, sobem ao palco na sexta-feira (77/10). Dessa forma, farão um show marcado por sucessos da banda, conquistados ao longo de quatro décadas.

No sábado (8/10) será o dia de receber a cantora Céu. Ela é considerada um dos principais nomes de sua geração. Vencedora de 3 Grammys Latinos e detentora de 8 indicações, Céu é também uma das raras exceções brasileiras a ter conquistado uma indicação ao prêmio norte-americano.

Para encerrar, no domingo (9/10) o PiriBier Goiânia 2022 abre as portas para o BaianaSystem. O grupo surgido em Salvador é conhecido por agitar o público com suas composições de forte engajamento social. Assim, já foi atração em diversos festivais renomados como LollaPalooza e João Rock.

A experiência

Os participantes do 13º PiriBier têm experiências de sobra para viver no festival. Para começar, o ingresso dá acesso à Arena PiriBier e a todos os shows e discotecagens da programação musical. Além disso, logo na entrada cada participante ganha uma caneca do evento com marcações de 100ml, 200ml e 300ml, podendo comprar cada cerveja na quantidade que preferir.

“A ideia da caneca é que cada participante aproveite o evento como preferir. Somos um festival com mais de 200 rótulos, é a oportunidade de aprender sobre diferentes estilos e entender o que mais gosta. Além, claro, de reduzir muito a produção de lixo.” explica o idealizador do evento, Ricardo Trick.

No PiriBier o participante ainda terá acesso a sugestões de harmonização para as opções de comida da Praça de Alimentação. Além disso, participar de ações promocionais dos patrocinadores. Os ingressos, que já estão disponíveis à venda no site, também estão sendo comercializados no próprio Passeio das Águas Shopping, na Loja Oficial PiriBier no piso 1.

Os fãs do festival terão uma novidade este ano, o lançamento da loja oficial do PiriBier, que está temporariamente instalada no piso 1 do Passeio das Águas Shopping. Nesta parceria inédita, os apreciadores poderão adquirir o ingresso do evento e produtos oficiais como bonés, camisetas e canecas.

Serviço: PiriBier Goiânia 2022

Data: 4 a 9 de outubro

Abertura da Arena PiriBier: Sexta-feira e sábado: a partir das 18h | Domingo: a partir das 14h

Onde: Passeio das Águas Shopping

Ingressos e programação completa: piribier.com.br