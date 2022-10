Baile da Santinha em Goiânia conta nomes de Léo Santana, João Gomes e Humberto e Ronaldo

Os amantes de axé, pagode e sertanejo se preparem, pois o Baile da Santinha está de volta e já tem data para acontecer em Goiânia. O festival de música promete agitar os goianieses com nomes como Léo Santana, João Gomes e Humberto e Ronaldo.

O evento está marcado para o dia 11 de dezembro, no Estacionamento do Shopping Passeio das Águas. Entretanto, os ingressos já estão disponíveis para o público. Léo Santana agita o público e é dono de diversos hits, como “Destampei”, “Áudio que te entrega”, “Santinha” e “Contatinho”.

Para impressionar, o GG da Bahia vem com aquela cenografia que os fãs conhecem, cuspidores de fogo, artistas de circo, fantasia e muito mais. Para agregar a festa, o rei do piseiro João Gomes, também é atração confirmada e desembarcará no baile com sucessos que todo mundo já sabe de cor, como “Dengo”, “Amando você” e “Sem você”.

O palco também terá como atrações a dupla Humberto e Ronaldo, que contam com sucessos como “Vida de solteiro”, “Hoje sonhei com você”, “Bobão”, “Não fala não pra mim” e “Só vou beber mais hoje”.

Ingressos para o Baile da Santinha em Goiânia

O valor do ingresso para o Baile da Santinha varia de R$ 140,00 (meia solidária) a R$ 280,00 (inteira). O Frontsage inclui Open Bar de cerveja, refrigerante e água. Também estão disponíveis lounges para até 15 pessoas, com vendas pelo WhatsApp (62) 98215-8535.

Para meia solidária é preciso apresentar, no dia do evento, carteira de estudante ou levar 1kg de alimento não perecível a ser entregue na portaria do evento.

Pontos de venda: