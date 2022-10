Exposição Van Gogh Live 8K inicia venda de ingressos em bilheteria física

Goiânia recebe, de 18 de novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023, a exposição imersiva do artista Van Gogh, chamada Van Gogh Live 8k. E, a partir do dia 11 de outubro, os ingressos, que já estão à venda on-line, também estarão à venda em uma bilheteria física. Assim, fica situada na entrada do Flamboyant Shopping ao lado do Restaurante Piquiras, de segunda a sábado, das 10h às 21h40 e domingo, das 14h às 19h40.

A exposição Van Gogh Live 8k é a maior do gênero no país. Além disso, a mos é dos mesmos organizadores da exposição Beyond Van Gogh, que esteve em São Paulo e que esteve em Brasília até 30 de outubro (confira AQUI nosso vídeo visitando a exposição).

Mais sobre a exposição

A exposição imersiva funcionará de segunda a sábado, das 10h às 21h20. Além disso, nos domingos e feriados, das 13h às 20h20. Os valores serão R$ 60 durante a semana (no período diurno). Já no período noturno, o valor é R$ 80. Nos fins de semana, o valor é de R$ 90. As vendas são feitas pelo site www.vangoghlive.com.br.

A mostra Van Gogh Live 8k, que vem a Goiânia, tem mais de 250 obras do pintor projetadas com uma inédita resolução 8K. Dessa maneira, ficará em um espaço de 2,8 mil m² que será montado no estacionamento do Flamboyant Shopping, em Goiânia.

A mostra imesiva terá trilha sonora também especialmente concebida, com músicas de Debussy, Ravel, Bach, O’Halloran, Pink Floyd, 3 na bossa, entre outros. Assim, terá 1,5 mil m² de área de projeção, usando 40 projetores para criar, com 480 mil lumens (480K), mais de 45 minutos inéditos de projeções com resolução 8K.

A exposição ainda terá um café-teatro temático, uma loja com produtos especialmente customizados e uma sala educacional. Ademais, um campo de girassóis e uma antessala imersiva, onde um rosto em 3D do pintor é formado a partir de seus autorretratos.

A mostra também apresenta vários textos ilustrativos retirados das cartas originais de Van Gogh trocadas com seu irmão Theo Van Gogh. Fernanda Montenegro foi a voz escolhida para ler trechos das cartas entre os irmãos, que foram guardadas e publicadas pela cunhada de Van Gogh, Joanna Van Gogh-Bonger, a grande responsável pelo sucesso póstumo do mestre holandês.

Serviço: Exposição imersiva Van Gogh Live 8k em Goiânia

Onde: Flamboyant Shopping: Avenida Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás

Quando: De 18 de Novembro de 2022 a 15 de janeiro de 2023

Horários: De segunda a sábado, das 10h às 21h20 | Domingos e feriados, das 13h às 20h20

Ingressos: A partir de R$ 60 | www.vangoghlive.com.br | Bilheteria física a partir de 11 de outubro

Instagram: @vangoghlivebrasil8k