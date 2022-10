Varíola dos macacos: cerca de 25% dos testes feitos no Lacen-GO deram positivo

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) informou nesta terça-feira (4/10) que cerca de 25% dos testes feitos do Laboratório Central de Goiás (Lacen-GO) deram positivo para o diagnóstico de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos.

Antes, as amostras eram colhidas em moradores do estado com suspeitas da doença e enviadas para Brasília, onde eram realizados os exames para a detecção. Agora, todo o processo é feito dentro do estado, reduzindo o tempo de espera para o resultado e atualização dos casos.

De acordo com a pasta, os 25% dos resultados positivos são referentes a exames realizados desde o dia 11 de setembro deste ano, quando o local começou a fazer os testes PCR para detecção da doença.

Desde o início, o Lacen já realizou 562 testes, dos quais 140 foram positivos, 400 negativos e 22 inconclusivo. Neste último caso, a SES-GO recomenda a realização de uma nova coleta de amostras.

A superintendente em Vigilância de Saúde da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Flúvia Amorim ressalta que a maior taxa de casos positivos foi registrada há cerca de dez semanas, quando os testes ainda eram realizados em Brasília. À época, a taxa de positividade das amostras foi de 75%. Agora, o estado apresenta uma tendência de estabilização dos casos.

Atualmente, o Lacen é o único laboratório que realiza testes de varíola dos macacos na saúde pública do estado. Os resultados dos exames são disponibilizados em até 72 horas.

Transmissão e sintomas da varíola dos macacos

A transmissão da doença é feita, principalmente, pelo contato direto de pessoa para pessoa, ou através da pelo e secreções, além da exposição próxima e prolongada com gotículas e outras secreções respiratórias. Por isso, qualquer pessoa que tenha contato físico próximo com alguém infectado está em risco.

Os sintomas mais comuns da doença são: