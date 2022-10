Cine Cultura tem estreia de filme e programação para as crianças

A programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem estreia de filme e programação especial no Dia das Crianças. Assim, nesta quinta-feira (6/10), começa a ser exibido o longa-metragem Desterro, da diretora Maria Clara Escobar. O filme teve seu lançamento mundial no Festival de Roterdã de 2020. E, enfim, chega ao circuito brasileiro com a reabertura das salas de cinema, para deleite dos cinéfilos.

No feriado do dia 12, o Cine Cultura terá uma programação especial para o Dia das Crianças. Dessa forma, irá exiir curtas-metragens de vários países e com entrada gratuita. A iniciativa é uma parceria com o festival Lanterna Mágica. Além disso, também no dia 12, acontece a última sessão do documentário Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu. a vida e obra de Maria Bethânia e um dos sucessos de público este ano.

Lembrando que continuam em cartaz na grade do cinema os filmes Marte Um, dirigido por Gabriel Martins; Men – Faces de Medo, de Alex Garland, e O Livro dos Prazeres, da diretora Marcela Lordy.

Sobre Desterro

Destaque da semana na programação do Cine Cultura, Desterro é a nova produção da renomada e premiada documentarista Maria Clara Escobar. Desse modo, a obra traz o dilema de Laura, personagem vivida pela atriz Carla Kinzo, que parece estar sempre em um espaço diferente e em um ritmo distinto daquilo que se espera dela. Desconfortável, Laura decide sair de casa e seguir uma jornada pessoal sem rumo definido.

Assim, num percurso de autodescoberta, ela se depara com situações imprevisíveis e outras histórias de vida que vão reconfigurar suas próprias ideias. O filme foi lançado comercialmente em 18 cidades do Brasil em abril de 2014 e lançado em dvd pelo Instituto Moreira Salles.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação do Cine Cultura de 6 a 12 de outubro

– De 6 a 11/10

14h15 – Desterro

16h30 – Marte Um

18h40 – Men – Faces do Medo

20h30 – O Livro dos Prazeres

– 12/10 (Dia das Crianças)

15h – Sessão gratuita do Dia das Crianças

16h30 – Marte Um

18h40 – Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu

20h30 – O Livro dos Prazeres