Cine Cultura tem programação especial no Dia das Crianças

Para celebrar o Dia das Crianças, o Cine Cultura, no Centro de Goiânia, terá uma programação especial para os pequenos no dia 12 de outubro, a partir das 15h. Assim, a iniciativa, que é uma parceria com o festival Lanterna Mágica, irá reunir curtas-metragens de vários países. A entrada será gratuita.

Na programação, oito filmes serão exibidos em sequência. Dessa forma, terão temáticas diferentes que passam pelo mundo infantil. Estão em cartaz: “Roberto”, “Napo”, “Alba”, “Juan Viento”, “Migrantes”, “Mamãe, papai e eu”, “Muda” e “Viagem na Chuva”.

Desse modo, o destaque da programação do Cine Cultura no Dia das Crianças vai para a animação brasileira “Napo”. O curta, que depois de rodar em mais de 60 festivais mundo afora e sair premiado em 20 deles, chega a Goiânia. A narrativa conta a história de um senhor de idade que, por conta do agravamento do Alzheimer, vai morar com a filha Lenita e com o neto João, mas aos poucos começa a se esquecer de todos.

O curta goiano “Viagem na Chuva” também está na programação. Com cores delicadas e uma trama divertida, a obra fala sobre lembranças, sonhos, bem como sobre como a chuva e as vidas passam de maneira que às vezes poucos percebem.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Serviço: Programação especial no Dia das Crianças | Cine Cultura

Quando: 12/10 (quarta-feira)

Horário: a partir das 15h

Onde: Cine Cultura – Praça Cívica – Centro

Entrada: Gratuita