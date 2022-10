Encontro de Brechós faz edição especial de Dia das Crianças

O Encontro de Brechós, que voltou a acontecer no mês de abril de 2022, após dois anos, terá a 7ª edição de 2022, com uma edição especial de Dia das Crianças. Assim, acontece no próximo domingo (9/10), das 11h às 18h, mas em novo local, já que agora acontece no Cepal do Setor Sul.

A expectativa é que esta 7ª edição do Encontro de Brechós em 2022 reú0na mais de 12 expositores, composta em sua grande maioria por mulheres. Além disso, o evento também terá uma Praça de Alimentação durante todo o dia. Desse modo, macarrão, espetinho, pastel, salgados, açaí, kebab, crepe, yakisoba, sushi e doces diversos. Além disso, haverá venda de chope no local.

O Encontro de Brechós também levará ao Cepal do Setor Sul um show da banda Dona da Roda, às 11h. Ademais, das 14h às 15h, acontece uma feira de troca de brinquedos. A entrada para o público é gratuita. Expositores devem se inscrever com antecedência no Instagram @encontrodebrechos_.

Nas diversas barracas do evento, os visitantes poderão garimpar roupas, calçados e acessórios únicos. Dessa maneira, é possível encontrar desde itens de marcas famosas, como Farm, Animale, Dress To, bem como raridades. Segundo a organizadora do evento e proprietária do Empório Armário, Thaís Moreira, o objetivo é promover o consumo consciente por meio da moda circular, “prolongando a vida útil de peças que seriam descartadas”.

Serviço: 7ª edição Encontro de Brechós 2022 – Especial Dia das Crianças | Cepal do Setor Sul

Quando: Domingo (9/10)

Horário: Das 11h às 18h

Onde: Cepal do Setor Sul – Rua 115