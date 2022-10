Goiânia realiza tributo à Marília Mendonça no Oscar Niemeyer com entrada gratuita 

No dia 5 de novembro completa-se um ano da morte de Marília Mendonça, vítima de um acidente de avião em Minas Gerais. Como forma de homenagem ao legado da cantora, será realizado um Tributo no Centro Cultural Oscar Niemeyer. A entrada é gratuita.

A realização é da Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), em parceria com o Governo de Goiás e Estúdio Canto Criador. O evento, intitulado como “Tributo à Marília Mendonça”, será realizado no dia 9 de novembro, quarta-feira, às 20h.

Com letras marcantes, empoderadas e repletas de sofrência, a ascensão de Marília aconteceu ao mesmo tempo que surgiam no mercado nomes como Simone & Simaria e Maiara & Maraisa. Seu último lançamento, “Patroas 35%”, foi feito em parceria com a dupla Maiara & Maraisa.

Entre seus maiores sucessos durante a carreira estão títulos como “Infiel”, “Alô porteiro”, “Vai lá em casa hoje”, “Eu sei de cor”, “Presepada”, “Todo mundo menos você”, “Graveto” e diversos outros.

Tributo à Marília Mendonça

A homenagem terá a participação da Orquestra Sinfônica de Goiânia e integrantes da Ordem dos Músicos do Brasil, que receberão a carteira e o certificado de músicos.

“Vamos lembrar os sucessos de Marília, uma artista que marcou Goiânia, Goiás e o Brasil com sua música”, afirma o secretário municipal de Cultura Zander Fábio, ao frisar que o talento da cantora jamais será esquecido.

De acordo com o prefeito Rogério Cruz, o evento é forma de homenagear a cantora e reunir fãs com grandes apresentações musicais. “Será uma noite memorável para o público goianiense, que tanto admira Marília”.

Rainha da Sofrência: Com uma voz marcante, Marília Mendonça fez história na música sertaneja

Ingressos

De acordo com a organização, os ingressos para participar são gratuitos e já estão disponíveis para retirada na plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/tributo-marilia-mendonca/1730934?lang=PT.