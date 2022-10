Polícia abre procedimento para apurar caso de PMs flagrados agredindo jovens em Catalão

A Polícia Militar abriu um procedimento administrativo para apurar o caso dos policiais militares (PMs) que foram flagrados agredindo jovens em Catalão, na região sudoeste de Goiás. O motivo ainda é desconhecido.

No vídeo é possível ver que os militares desferem chutes e golpes de cassetetes contra três homens. Um deles, mesmo caído no chão, permanece sendo agredido. (Veja abaixo)

De acordo com testemunhas, o caso aconteceu na madrugada do dia 30 de setembro, após a Festa do Rosário, tradicional comemoração na cidade. No entanto, o vídeo só foi divulgado na noite da última segunda-feira (3).

Testemunhas ainda relatam que os jovens foram internados na Santa Casa do município. Um deles teve fratura na perna. Os outros apenas ferimentos leves.

Veja o vídeo onde PMs são flagrados agredindo jovens em Catalão

Posicionamento da Polícia Militar

Em nota, a Polícia Militar de Catalão informou que “tomou conhecimentos dos fatos, instaurou procedimento administrativo disciplinar afim de apurar todas as circunstâncias que envolvem o caso”.

Como não tiveram os nomes divulgados, o Portal Dia não conseguiu identificar a defesa ou os policiais filmados agredindo os jovens para que pudessem se posicionar sobre o caso. O jovens também não foram identificados. O espaço segue aberto para manifestação.

Segundo a Polícia Civil, não houve nenhum registro de denúncia na delegacia, até o momento.

