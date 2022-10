Queda de raios provoca incêndios na Chapada dos Veadeiros

A queda de raios na Chapada dos Veadeiros provocou incêndios no Parque Estadual, nesta terça-feira (4/10). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou na segunda-feira (3) após as fortes chuvas que foram registradas em todo o nordeste goiano. As áreas afetadas pelo fogo foram a região do Morro da Baleia e no Jardim de Maytrea, em Alto Paraíso de Goiás.

De acordo com a corporação, 50 brigadistas do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros/ICMBIO, do Prevfogo/IBAMA e voluntários, além de 12 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás vêm combatendo seis incêndios na área do Parque e entorno, dos quais dois estão controlados neste momento. Dos seis incêndios identificados, dois têm causa desconhecida.

O efetivo ainda conta, ao todo, com nove viaturas, além de equipamentos de combate a incêndios (turbo sopradores, bombas costais e abafadores).

Em nota enviada pelo Comando Unificado do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo) do IBAMA e Corpo de Bombeiros de Goiás (CBMGO), ainda não se tem uma estimativa da área atingida pelo fogo, que deverá ser calculada somente após a extinção dos incêndios.

A corporação ainda afirma que as equipes permanecem no local combatendo o fogo e que novas informações serão divulgadas oportunamente.

Cerca de 100 mil raios são contabilizados pela Enel nas primeiras chuvas

Entre os dias 22 de setembro e 2 de outubro, último domingo, a Enel registrou uma queda de quase 100 mil descargas atmosféricas em todo o estado. As fortes chuvas e o aumento da incidência de raios provocam enormes prejuízos à rede elétrica pelo estado. A previsão para os próximos dias é de tempestades e ventos ainda mais fortes.

Segundo a Enel, os raios são responsáveis por cerca de 20% das interrupções no fornecimento de energia neste período. Além disso, as descargas atmosféricas podem provocar curtos-circuitos, queima de equipamentos e até acidentes fatais.

Com a vegetação ainda seca, as quedas de raios que vem com as primeiras chuvas podem causar também incêndios, como os que tem sido registrados na Chapada dos Veadeiros.

Sistema de Monitoramento de Raios

Com objetivo de acompanhar a evolução das tempestades e apoiar a mobilização das equipes em campo, a Enel em parceria com a Climatempo, possui um sistema de monitoramento de raios.

O Centro de Operações em Goiânia monitora em tempo real, 24 horas por dia, as condições climáticas em todo o Estado. Apenas no ano passado, o sistema de monitoramento de raios da Enel Distribuição Goiás registrou mais de 5 milhões de descargas atmosféricas em todo o território goiano.

Além dos raios, a queda de árvores sobre a rede impacta severamente o fornecimento de energia em dias de tempestade. Somente nos últimos dias, cerca de 50 árvores caíram na capital com as fortes tempestades, impactando também a rede de energia.