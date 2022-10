Após acordo, 26 mil mudas de árvores serão plantadas em Goiânia

Nos próximos anos Goiânia terá o plantio de 26 mil mudas de árvores em Área de Preservação Permanente na capital. Assim, a medida foi determinada pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), conforme Termo de Compromisso Ambiental (TCA) assinado com a empresa que administra as obras do Bus Rapid Transit (BRT).

O plantio das 26 mil mudas de árvores em Goiânia será feito antes do andamento das obras. Elas ainda seguem no módulo entre a Praça Cívica e a Avenida Independência. “Além deste, a empresa fará o plantio de mudas em cada um dos três trechos, após as conclusões de cada etapa”, explica o presidente da Amma, Luan Alves.

O Residencial Senador Albino Boaventura será a primeira Área de Preservação Permanente (APP) contemplada o plantio. Desse modo, serão plantadas mais de 2,2 mil mudas, que serão feitas nesta quinta-feira (6/10). No local, a Amma autuou e desapropriou, em julho, invasores que realizavam plantio e comercializavam mandiocas.

Além disso, o Parque das Flores receberá mais de 2,7 mil mudas de árvores. “O intuito é reduzir o impacto ambiental com as retiradas das árvores, e garantir a compensação no trecho do BRT e em áreas desmatadas da capital”, explica o superintendente de Gestão Ambiental e Licenciamento da Amma Goiânia, Ormando Pires.

Mais plantio de mudas de árvores em Goiânia

Na Avenida Goiás, o novo plantio será feito na medida em que as obras de cada um dos três trechos entre a Praça Cívica e a Avenida Independência, no Centro, forem concluídos. “Terminando o plantio, a empresa está autorizada a dar início às obras, para garantir a manutenção do meio ambiente na região”, ressalta o presidente da Amma.

Dessa forma, a região central de Goiânia receberá, ainda, mais de 1,3 mil mudas de árvores. Assim, elas serão plantadas na Avenida Goiás e em locais de influência da obra, como vias adjacentes.

A Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi contratada pela empresa que administra as obras. Dessa forma, a Companhia será a executora das retiradas e dos novos plantios.