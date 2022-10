Procon autua Frigorífico Goiás após encontrar carne imprópria para consumo

O Frigorífico Goiás foi autuado pelo Procon nesta quarta feira (5/10), em Goiânia, após ter sido encontrado quase 50 quilos de carne imprópria para o consumo. Famoso pela “picanha mito’, o estabelecimento anunciou a peça a R$ 22 no último domingo (2/10), dia de eleição. A peça era comercializada, no entanto, a R$ 129,90.

A ação do Frigorífico Goiás gerou tumulto e longas filas no local. A Polícia Militar (PM) precisou ser acionada para conter a desordem. Uma mulher chegou a passar mal e vir a óbito, após uma hemorragia na perna.

O estabelecimento foi notificado a prestar esclarecimentos sobre a promoção. O prazo de resposta é de 10 dias. De acordo com órgão, a iniciativa tem indícios de abuso contra o consumidor.

O Procon Goiás solicitou, também, a relação dos produtos ofertados no dia, os valores reais e promocionais, além de informações como duração da oferta e condições impostas para o consumidor participar da promoção.

Procon encontra carne imprópria para consumo no Frigorífico Goiás

Durante a inspeção, o Procon Goiás apreendeu quase 50 quilos de carne imprópria para o consumo. Os produtos foram encontrados sem informações como data de embalagem e prazo de validade.

O órgão ainda identificou 5,5 quilos de carne e dez unidades de tempero e suco de laranja vencidos. Os mesmos foram descartados no local. A empresa foi autuada e pode pagar uma multa que varia de R$ 754 a R$ 11,3 milhões”, informou o Procon.

Mulher se fere com o tumulto e morre

Com o tumulto gerado em frente o Frigorífico Goiás, uma mulher de 46 anos teve sua perna prensada na porta do estabelecimento, quando tentava acessar o comércio nesse domingo (2), em Goiânia. Segundo familiares, a hemorragia foi causada devido uma veia ter estourado com a pressão da porta.

A vítima chegou a ser levada ao hospital para receber os primeiros atendimentos. No entanto, não resistiu e veio a óbito devido a hemorragia.

O Frigorífico Goiás foi procurado para esclarecimentos, mas até o final dessa matéria não obtivemos retorno. O espaço permanece aberto.

Veja o vídeo do movimento no dia da promoção, 2 de outubro:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/sbbd14417-c7b1-4854-9cc7-e56ad0e797e3′]