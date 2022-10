Tiroteio em creche na Tailândia mata mais de 30 pessoas, sendo maioria crianças 

Um tiroteio em uma creche no nordeste da Tailândia matou mais de 30 pessoas, sendo a maioria crianças, nesta quinta-feira (6/10). O principal suspeito do crime é um ex-policial militar, de 34 anos. Este já é considerado um dos maiores massacres registrados na história do país asiático.

Informações da polícia tailandesa apontam que o homem chegou à creche, que fica localizada em Uthai Sawan, uma pequena cidade dentro da província de Nong Bua Lamphu, a 540 quilômetros da capital Bangkok, por volta da hora do almoço.

O homem estava em um carro e teria atropelado alguns funcionários. Posteriormente, ele desceu do veículo e atirou contra outros funcionários e invadiu o local. Ele foi direto para uma sala onde as crianças descansavam, buscando por seu filho, que também estudava na creche.

Como não encontrou o menino, o ex-policial começou a atirar, e esfaqueou outras crianças e professores da escola. Ele estava armado com um fuzil, uma pistola e uma faca. Cerca de 30 crianças estavam no local no momento do ataque.

Informações iniciais apontam que são, pelo menos, 38 mortos, sendo 23 crianças entre dois e três anos de idade. Há ainda outros doze feridos.

Após tiroteio em creche na Tailândia, homem mata esposa e filho

Depois do ataque na creche, o homem voltou para a casa, matou a mulher e o filho e, em seguida, tirou a própria vida. Ainda não há informações claras sobre a motivação do crime, segundo a polícia tailandesa.

O homem foi identificado como Panya Khamrab, um ex-policial que foi dispensado há cerca de um ano por suspeitas de envolvimento com drogas. Informações apontam que, horas antes do ataque, ele teria ido a um tribunal local para responder por uso e posse de narcóticos.

Em comunicado, o primeiro-ministro do país, Prayuth Chan-Ocha, disse que ordenou a celeridade das investigações e prestou condolências às famílias. “Em relação a esse horrível incidente, gostaria de expressar minhas mais profundas condolências e dor às famílias dos mortos e feridos”.

Vídeos nas redes sociais mostram o desespero de pessoas logo após o ataque. Veja:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s7aa2d348-37ac-4c0e-9ce5-b5d2651c209d’]

Crédito do vídeo: Jornalista Chaudhary Parvez