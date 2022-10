Acidente entre dois carros e viatura da PM deixa um morto na BR-414, em Anápolis

Um acidente envolvendo dois carros de passeio e uma viatura da Polícia Militar (PM) deixou uma pessoa morta e outras três feridas na manhã desta sexta-feira (7/10), na BR-414, em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia.

O acidente provocou grande congestionamento na região, que fica no perímetro urbano de Anápolis, afetando também a BR-153, com riscos de novos acidentes.

Como aconteceu o acidente na BR-414 em Anápolis

Informações de equipes da PRF que atuaram na ocorrência detalham que o acidente foi provocado por motorista de 22 anos que estava bêbado. Ele dirigia um Voyage, invadiu a pista contrária, colidiu de frente com outro veículo (Fiat/Pálio), rodou na pista e bateu contra a viatura da PM que passava pela região.

Dois policiais foram encaminhados para o hospital, mas passam bem e devem receber alta ainda nesta sexta-feira (7). O condutor do Fiat/Palio, de 38 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Ele não teve a identidade revelada.

O motorista que provocou o acidente também foi levado para uma unidade de saúde particular, mas como não teve a identidade revelada, e não foi possível atualizar seu estado de saúde. Ele foi submetido ao teste do etilômetro no hospital, que constatou a embriaguez. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), também estiveram no local a Polícia Militar (PM), a Polícia Técnico Científica, o Corpo de Bombeiros e a concessionária que administra a rodovia.

