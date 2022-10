Aldeia Sesc de Artes acontece em Goiânia e terá mais de 70 atrações

Após uma pausa na programação presencial, devido a pandemia, a Aldeia Sesc de Artes está de volta e chega à sua 9ª edição. Em 2021, o evento aconteceu de forma virtual, transmitido pelos canais do Sesc Goiás. Já em 2022, a Aldeia voltará ao formato 100% presencial. Assim, terá mais de 70 apresentações, que ocorrerão de 12 a 24 de outubro, em vários pontos de Goiânia. A principal atração será o show do cantor Alexandre Pires.

A programação da Aldeia Sesc de Artes terá shows, oficinas, espetáculos de teatro, circo e dança. Além disso, intervenções culturais, escambo de livros e muito mais. Para dar início na Aldeia 2022, no dia 12 de outubro terá programação especial para as crianças, em comemoração ao Dia das Crianças, no Centro Cultural Oscar Niemeyer.

Grande parte das atrações é gratuita. Já para as apresentações pagas, o valor do ingresso pode chegar até R$ 25. Dessa maneira, segundo o Sesc Goiás, o projeto visa “garantir acessibilidade aos diversos públicos, desde os valores comercializados, até os espaços definidos para a realização da programação”.

Mais sobre a programação

Na 9ª edição da Aldeia Sesc de Artes também serão realizadas algumas apresentações em hospitais, abrigos e associações. Desse modo, o intuito de democratizar ainda mais o acesso à cultura.

“A missão do Sesc é levar cultura, educação, saúde, lazer e assistência de qualidade a todos. Neste intuito, a Aldeia Sesc de Artes foi pensada com muito carinho, a muitas mãos, para que possamos chegar ao máximo de pessoas. A programação está incrível”, afirma o diretor do Sesc, Leopoldo Veiga Jardim.

Para encerrar a Aldeia 2022, no dia 24, o cantor Alexandre Pires se apresenta no Palácio da Música – Centro Cultural Oscar Niemeyer. Assim, irá apresentar um repertório de mais de 40 sucessos, levando o público a uma viagem musical nos anos 90.

A programação completa você pode conferir AQUI.