Covid-19: mais de 215 mil vacinas vencidas são descartadas em Goiás

Mais de 215 mil vacinas vencidas contra a Covid-19 foram descartadas em Goiás. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-GO), foram distribuídas 320.960 vacinas da Coronavac em todo o estado, com vencimento em 30 de setembro. Destas, 215.995 foram para o lixo.

A baixa adesão à vacinação contra a Covid-19 entre todos os públicos, mas principalmente entre crianças na faixa etária de 3 a 4 anos, levou ao descarte dos imunobiológicos, explicou a pasta.

De acordo com a secretaria, os próprios municípios fizeram o descarte das vacinas vencidas, seguindo as normas da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 222, de 28 de março de 2018, que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providencias.

Com vacinas vencidas, municípios recebem novas remessas

Após o descarte dos imunizantes vencidos, Goiás já recebeu novo lote, totalizando 34.450 mil doses com vencimento em agosto de 2023. Em nota, a pasta afirma que a distribuição dos imunobiológicos aos municípios ocorrem à medida que os mesmos vão solicitando.

Dados da vacinação contra a Covid-19

A SES-GO informou que, referente à primeira dose, já foram aplicadas 5.875.762 doses de vacinas contra a Covid-19 em todo o território goiano. Em relação à segunda dose e a dose única, 5.291.110 pessoas já foram vacinadas. A dose de reforço já foi aplicada em 2.689.127.

Dados do boletim da secretaria ainda mostram que entre as crianças de 5 a 11 anos, 56,11% já receberam uma dose da vacina.

Esses dados são coletados junto ao Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI), do Ministério da Saúde.

De acordo com a pasta, Goiás já contabiliza 27.547 óbitos por Covid-19, até agora. Há ainda 1.709.301 casos de doenças por Coronavírus no estado. Os casos suspeitos somam 876.206 e os descartados, 355.727.