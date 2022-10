Praça Tamandaré recebe 57ª edição da Feira de Antiguidades

A 57ª edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré, em Goiânia, acontece neste domingo (9/10), com entrada gratuita para o público. Assim, das 8h às 14h, cerca de 40 expositores estarão na área próxima à Rua 10, no Setor Oeste. Além disso, o evento contará com atrações culturais e praça de alimentação.

A Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré terá antiquários, colecionadores de antiguidades, escultores, bem como artistas plásticos. Dessa maneira, eles levarão ao local móveis, peças de decoração, obras de arte e esculturas. Outros exemplos são discos de vinil antigos, peças em vidro, cristais, moedas e cédulas antigas. Ademais, pratarias, brinquedos antigos e relíquias variadas.

Realizada no segundo domingo de cada mês, a feira é “uma grande vitrine ao ar livre onde os expositores podem comercializar suas peças e fazer ótimos contatos”, segundo empresário Wanderlei Marques, dono do Antiquário Brechó Goiano.

Além disso, a Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré é uma oportunidade para quem deseja adquirir peças antigas com descontos especiais. O pagamento pode ser feito em dinheiro, PIX, cartão de débito ou cartão de crédito, em até três parcelas. O evento atua ainda na estimulação do consumo consciente, já que as peças de antiquário são duradouras, podendo ser usadas por várias gerações. “Se não serve mais para você, serve para outro”, reforça o proprietário do Antiquário Brechó Goiano.

Programação

Além de conferir os expositores, aqueles que forem à Praça Tamandaré para a Feira de Antiguidades no domingo poderão curtir várias atrações. Dessa maneira, haverá apresentação do cantor e violonista Fernando Perillo, que está em atividade há 40 anos. Ele fará uma apresentação de MPB na edição deste domingo. Já o artista Fran Sax estará no local tocando músicas clássicas no saxofone.

Além das apresentações musicais, o local será palco de outras atividades culturais. Nesse dia, a Praça Tamandaré também será palco para a escritora Divina Paiva recitar um poema.

Ademais, o ator Rômulo Vaz irá fazer uma performance como Condessa Valéria Vaz, junto com a drag queen Sarita Brega e Chique, que é uma criação de Vanildo Sousa. Já as atrizes Neide Gonçalves e Valéria Mariano farão uma performance como as palhaças Maçaroca e Ramona, abordando comunicação, autoestima e aceitação do outro. Em seguida, os quatro artistas se unirão para cantar uma música de Dalva de Oliveira, além de interagir com o público.

O evento contará ainda com atrações culturais como uma exposição de bicicletas antigas do grupo Pedal Retrô Goiânia. Motos e carros antigos também terão vez na feira, sendo expostos pelo Clube do Opala de Goiânia e pelo Clube do Veículo Antigo de Goiás (CVA-GO), por meio do Interclubes. Outra exposição será a de histórias em quadrinhos, promovida pelo Clube dos Colecionadores Disney no Brasil.

Além disso, as fiandeiras da Associação dos Idosos do Brasil (AIB), sediada em Goiânia, interpretarão canções regionais, além de fiar peças de tecido para exposição e venda. Outras atrações serão o Encontro Goiano de Pin Ups, feito pelos grupos Pin Up Girls Gyn e Liga Pin Up Goiás, e a participação dos Cavalheiros e Damas de Época, do grupo Boulevard. O evento também contemplará alimentação, com opções como crepiocas, cachorro-quente, sucos naturais e chope.

Serviço: 57ª edição da Feira de Antiguidades da Praça Tamandaré

Quando: 9 de outubro (domingo)

Horário: Das 8h às 14h

Local: Praça Tamandaré (Rua 10 – Setor Oeste)

Entrada: Gratuita