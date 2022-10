Confira 35 possíveis temas para a redação do Enem 2022

O Portal Nacional da Educação (PNE) divulgou, nesta semana, uma lista com possíveis temas a redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2022), tanto para a edição regular e a edição digital.

O Portal acertou, entre 2015 e 2021, os possíveis temas da redação das edições tradicionais da prova. Em 2019, o PNE previu o assunto chave da redação, que foi a “Democratização do acesso ao cinema no Brasil”. No ano seguinte, em 2020, o tema abordado no Enem impresso foi sobre a saúde mental, também já previsto pelo portal. No ano passado, o professor credenciado ao portal Paulinho Kuririn acertou o eixo temático da prova: “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

Neste ano, as provas regulares serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Ao todo, 3.396.632 pessoas estão inscritas, considerando as versões impressa e digital. Dessas, 3.331.566 farão a prova em papel, e 65.066, em computador.

A redação é aplicada no primeiro dia de prova, juntamente com questões de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Já no segundo dia, os participantes fazem as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias.

Possíveis temas para a redação do Enem 2022