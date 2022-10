Inmet emite alerta de chuvas fortes em Goiânia e mais 141 cidades em Goiás

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo, com perigo potencial, para possibilidade de chuvas fortes neste domingo (9/10), em Goiânia e em mais de 140 cidades em Goiás.

Segundo o órgão, as regiões leste, norte, centro, noroeste e sul goiano devem ser as mais afetadas. A previsão aponta para chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, acompanha de ventos intensos de 40 a 60 km/h.

Apesar das pancadas de chuvas, o instituto pondera para baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Conforme a previsão do tempo, a temperatura em Goiânia deve ter mínima de 20ºC e máxima de 32ºC, com muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar varia de 40% a 90%, segundo o Inmet.

De acordo com o Climatempo, o motivo da mudança no clima é uma frente fria que avança do Sul para o Sudeste, aumentando a possibilidade de nuvens carregadas nos estados do Centro-Oeste, além de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Inmet faz recomendações em caso de chuvas fortes

Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Principais cidades em Goiás com alerta