Após 70 anos, Cavalhadas voltam a ser realizadas na cidade de Goiás

Após 70 anos, a cidade de Goiás celebra, nesta terça-feira (11/10), a volta da festa das Cavalhadas. Assim, as encenações das batalhas entre mouros e cristãos serão realizadas em dois dias, no Estádio Hélio de Loyola. Além disso, a programação tem missas, cavalgadas e show de Rayan Barreto.

A cidade de Goiás é o décimo segundo município a receber o Circuito das Cavalhadas 2022, iniciado em junho. “A participação desse município histórico, que é o berço da cultura goiana, mostra que estamos cumprindo a determinação do governador Ronaldo Caiado de valorizar as nossas tradições e interiorizar a cultura”, destacou o secretário de Cultura Marcelo Carneiro. Por meio da pasta, foram destinados R$ 200 mil para a preparação dos festejos.

O Circuito das Cavalhadas 2022 reuniu 12 municípios. Dessa forma, participam Corumbá, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, São Francisco, Crixás e Santa Cruz de Goiás. Ademais, Santa Terezinha, Hidrolina, Pilar de Goiás, Pirenópolis, Posse, e cidade de Goiás. Entre 2021 e 2022, foram transferidos R$ 3,1 milhões de recursos estaduais para financiamento das festas. A verba foi utilizada na aquisição de indumentária para os cavaleiros, acessórios dos festejos, decoração, entre outros itens.

Para retomar o evento, a prefeitura recebeu apoio do Governo de Goiás, por meio das Secretarias de Cultura (Secult) e da Retomada.

Batalhas

O cenário das Cavalhadas consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros na Península Ibérica ocorridas entre os séculos IX e XV. Dois exércitos, com 12 cavaleiros de cada lado, encenam uma luta coreografada e repleta de ornamentos. Na festa, também há a presença dos mascarados, que são personagens que representam o povo e saem às ruas, a pé ou a cavalo, promovendo algazarras.

Programação

A programação das Cavalhadas na cidade de Goiás começa nesta terça-feira, a partir das 15h, com a concentração para cavalgada, na Praça do Chafariz. Posteriormente, às 17h, acontece saída da cavalgada, na Praça do Chafariz. A partir das 19h, ocorre o treino dos cavaleiros, no Estádio Hélios de Loyola, e às 22h, show de Rayan Barreto, no mesmo local.

Já na quarta-feira (12/10), a partir das 7h acontece a missa, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no Povoado de Areias). Ademais, às 14h, ocorre a Cavalgada, no Parque Agropecuário Vale da Serra. Já às 15h, as Cavalhadas acontecem no Estádio Hélios de Loyola.