Polícia cumpre mandado em casa de aluno que planejava ataque em escola de Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da equipe da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa de um aluno que planejava um ataque em uma escola localizada na cidade de Sanclerlândia, no interior do estado de Goiás.

De acordo com a Polícia Civil, a operação contou com um relatório produzido pela Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, encaminhado pelo Laboratório de Operações Cibernéticas da Diretoria de Operações da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Segundo a PCGO, a HSI investiga prática de atos de terrorismo de alguns usuários do Instagram, “com a possível intenção de cometer atos graves de violência, incluindo massacres escolares”. Na rede social, conforme aponta a polícia, diversas conversas apontavam para a “intenção de potencialmente cometer atos graves de violência contra crianças, adolescentes, mulheres e animais”. Entre os usuários que mantinham as conversas, estava o adolescente morador de Sanclerlândia.

Aluno que planejava ataque em escola em Goiás diz que sofria bullying

As investigações apontam que o adolescente planejava, através das redes sociais, um atentado contra a vida de pessoas da sua escola. À polícia, ele alegou que era vítima de bullying, por isso, pretendia fazer o massacre.

O mandado na casa do adolescente foi cumprido no último dia 7 de outubro, momento que foi encontrado um celular com vasto material de apologia a atentados em escolas, nazismo e conteúdo de propagação de ódio, segundo a polícia.

“Eu vou fazer um massacre na minha”, diz uma mensagem enviada em um grupo de aplicativo. Veja prints:

Inicialmente, o adolescente negou o envolvimento, mas acabou confessando após ser confrontado com provas. Após a operação, ficou agendada a oitiva do adolescente. O caso continua sendo investigado para apurar a conduta de outros envolvidos.

