Após vazamento de amônia, funcionários passam mal em frigorífico de Mozarlândia

Na manhã desta segunda-feira (10/10), dezenas de funcionários do frigorífico da JBS em Mozarlândia, noroeste do estado, passaram mal após um vazamento de amônia. Segundo testemunhas, o vazamento teria ocorrido no setor de abate do frigorífico.

O Corpo de Bombeiros de Aruanã (CBMGO) confirmou o ocorrido, no entanto, nenhuma equipe foi acionada para o socorro.

Em nota, a JBS informou que a situação na unidade já se encontra normalizada e que todos os protocolos de segurança foram acionados para a segurança de seus colaboradores. Segundo a assessoria de imprensa da companhia, todos os funcionários que foram encaminhados a hospital da região já receberam alta e passam bem. A JBS ainda afirma que “segue acompanhando a situação e prestando todo o suporte necessário aos seus colaboradores”.

De acordo com testemunhas, um cano por onde passava a substância estourou por volta das 7h. Cerca de 20 funcionários foram levados para o hospital municipal da cidade.

Os nomes dos funcionários não foram divulgados, portanto, o Portal Dia não conseguiu informações sobre o estado de saúde deles.

Vazamento de amônia em Rio Verde

No último dia 18 de setembro, um caso semelhante aconteceu em Rio Verde, sudoeste de Goiás. Um vazamento de amônia nas dependências da BRF do município deixou uma pessoa morta e 12 intoxicadas.

Utilizada principalmente em sistemas de refrigeração, a inalação de amônia pode provocar sufocamento, queimaduras no sistema digestivo e respiratório (boca, laringe, faringe) e pode levar a sangramento nasal e labial, conjuntivite, bronquite, redução da oxigenação e danos nos rins, devido a sua ação cáustica.

Notícia atualizada em 11/10/2022 às 09:38h