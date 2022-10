Auxílio Brasil: beneficiários têm até sexta-feira (14) para atualizar dados

Os beneficiários do programa Auxílio Brasil que ainda não fizeram a atualização de dados no Cadastro Único (CadÚnico) há mais de 2 anos têm até a próxima sexta-feira (14/10) para fazer a retificação das informações. Aqueles que não fizerem a atualização, correm o risco de perder o benefício.

A data para atualização dos dados foi estabelecida ainda em julho deste ano, por meio de uma Instrução Normativa Conjunta que alterou o cronograma de averiguação e revisão dos dados das famílias inscritas no CadÚnico, Desta forma, o prazo, que era até dia 15 de julho, foi estendido por mais três meses.

Atualização do Auxílio Brasil

De acordo com o Ministério da Cidadania responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, as renovações cadastrais devem ser realizadas a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração, garantindo que o banco de dados seja sempre condizente com a real situação da família.

Os dados fornecidos podem ser consultados por meio do aplicativo CadÚnico, disponível na página gov.br. Caso não tenha alteração nas informações prestadas na última entrevista, a confirmação dos dados também pode ser feita no aplicativo Cadastro Único. No entanto, caso algum dado precise ser alterado, será necessário um posto de registro para uma nova entrevista de atualização cadastral.

Quem pode participar do programa?

Podem inscrever-se no Cadastro Único famílias que ganham, por mês, até meio salário mínimo por pessoa (R$ 550), tenham renda mensal total de até três salários mínimos (R$ 3,3 mil), pessoas que moram sozinhas ou que vivem em situação de rua (só ou com a família). Caso a família receba mais de três salários mínimos, a inscrição só será permitida se as demais condições forem atendidas, mas apenas se o cadastro for vinculado à inclusão em programas sociais federais, estaduais ou municipais.