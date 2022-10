Cine Cultura recebe mostra de filmes em homenagem a cineasta goiana

O Cine Cultura, no Centro de Goiânia, realiza na sexta-feira (14/10), a partir das 18h30, uma mostra gratuita de filmes em memória da cineasta goiana Adriana Rodrigues. Assim, a ação é uma homenagem à diretora, que foi vítima da Covid-19 em 2021.

Os curtas “A Pedra” e “Gertrudes e seu homem” e o documentário “Benzeduras”, que foram produzidos e dirigidos por Adriana, estarão em cartaz durante a iniciativa. Além disso, a programação conta um coquetel e uma exposição de fotos tiradas pela diretora durante seus trabalhos. Ele ficará visível no hall do Centro Cultural Marietta Telles.

“A Secult está muito feliz em ajudar a realizar esse evento em homenagem a essa cineasta que deu tanto orgulho a nós, goianos. Ficamos honrados em rememorar a vida e obra de Adriana”, ressaltou o secretário de Estado da Cultura, Marcelo Carneiro.

Carreira

Adriana Rodrigues se formou em cinema e psicologia pela pela New York University em 2000. Dessa forma, na universidade produziu e dirigiu seus próprios curta-metragens em 16mm. Ademais, participou da produção de outros filmes atuando em diversas áreas de produção.

Logo após finalizar os seus estudos, ela fundou a produtora Flô Projetos, em Goiânia. Lá, atuou como Produtora Executiva e também dirigiu, além de curta-metragens, vídeos documentários, institucionais e publicitários.

Em 2009, a sua produtora foi classificada em nível regional pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) para o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, na categoria Salvaguarda de Bens de Natureza Imaterial pela produção do filme Benzeduras.

A diretora também integrou o Conselho Estadual de Cultura de 2008 a 2011. Além disso, em 2012 recebeu o Diploma de Destaque Cultural do Ano pelas conquistas do curta-metragem Gertrudes e seu Homem.

Ela faleceu no dia 18 de setembro de 2021, vítima da Covid-19. A cineasta goiana foi responsável por escrever e dirigir Gertrudes e seu Homem (2011), A Pedra (2014) e o pelo documentário Benzeduras (2008), que estarão na mostra no Cine Cultura. Ademais, Adriana ainda foi produtora executiva do filme Dias Vazios (2019).

Serviço: Mostra em memória à cineasta goiana Adriana Rodrigues | Cine Cultura

Quando: Sexta-feira (14/10)

Horário: 18h30

Onde: Praça Cívica

Entrada: Gratuita

Programação:

– 18h30 – coquetel e exposição de fotos no hall do Centro Cultural Marietta Telles

– 19h30 – Exibição dos filmes: ‘A Pedra’ (curta), ‘Gertrudes e seu homem’ (curta ) e o ‘Benzeduras’ (documentário).