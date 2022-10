Eleições 2022: Lula tem 55% no 2° turno, e Bolsonaro, 45%

Pesquisa do Ipec, contratada pela TV Globo, e divulgada nesta segunda-feira (10/10) mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do presidente Jair Bolsonaro na corrida pelo Planalto. Se as eleições fossem hoje, Lula venceria com 55% dos votos válidos. Bolsonaro (PL) teria 45%. Votos válidos são o que determinam as eleições. O cálculo é feito a partir da exclusão de votos nulos, brancos e indecisos.

Os números permanecem estáveis em relação à última pesquisa divulgada, também, pelo Ipec na última quarta-feira (5/10).

Foram ouvidas 2 mil pessoas, presencialmente, entre 8 e 10 de outubro, em 130 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo o instituto, seu nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR-02853/2022 e custou R$ 237.301,76.

Veja outros números da disputa entre Lula e Bolsonaro

No cenário estimulado – quando os candidatos são apresentados aos eleitores, Lula tem 51% e Bolsonaro 42%. Na versão espontânea, quando os eleitores não recebem a lista de candidatos, Lula aparece com 49% das intenções de votos, enquanto Bolsonaro, 42%.

De acordo com a pesquisa, 94% das pessoas ouvidas tem certeza em qual candidato votará no segundo turno. 6% ainda estão indecisos.

Índices de rejeição

Entre os presidenciáveis, Bolsonaro foi o mais rejeitado pelos eleitores. 48% dos entrevistados disseram não votar de jeito nenhum no atual presidente e 42%, não votariam em Lula.

A pesquisa Ipec também trouxe um levantamento sobre o que o eleitor pensa do governo de Jair Bolsonaro. Para 41% dos entrevistados ouvidos, avaliam o governo do então presidente como péssimo ou ruim. 38% avaliam como ótimo ou bom. Já os que consideram regular somam 19%.

Sobre a maneira de Bolsonaro governar, 53% dos brasileiros desaprovam, enquanto 43% aprovam.

O segundo turno acontece no próximo dia 30 de outubro. Nele, os brasileiros vão às urnas escolher quem governará o Brasil pelos próximos quatro anos.