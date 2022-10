Ministério Público investiga caso de desvio de dinheiro público em Formosa

Na manhã desta terça-feira (11/10), o Ministério Público de Goiás (MP-GO) deflagrou uma operação em Formosa para apurar um caso de desvio de dinheiro público que envolve empresas contratadas a prestar serviços à Câmara Municipal, em Formosa.

De acordo com órgão, recursos públicos vinham sendo desviados através de fraudes e licitações na contratação de empresas prestadoras de serviços de limpeza para a Câmara da cidade. Ao todo, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão contra empresários da cidade e um vereador, que está afastado das funções parlamentares.

O esquema de desvio de dinheiro público

Segundo o MP-GO, havia um esquema de cobertura fraudulenta de propostas fictícias com o objetivo de beneficiar o amigo do vereador, dono de uma das empresas. Informações apontam que a mesma estaria registrada em nome de “laranjas”.

Conforme o órgão, a investigação foi deflagrada após a apreensão do celular do vereador. Nele, foram encontradas mensagens trocadas entre o vereador e o ex-prefeito de Formosa e atual secretário de Governo, que não é alvo da operação nem das investigações.

Nas mensagens, o vereador teria enviado o arquivo de denúncia de pregão e pedido intervenção do ex-prefeito no Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-GO) para que a empresa de seu amigo, continuasse a ser beneficiada pelo esquema. De acordo com o MP-GO, não há indícios que o pedido tenha sido atendido.

O Portal Dia tenta localizar os envolvidos, mas não foi possível até a divulgação desta matéria. O espaço permanece aberto.

