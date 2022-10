Tarifa Social dá desconto de até 65% na conta de água e energia elétrica

As inscrições para o programa Tarifa Social, que oferece descontos de até 50% no valor da conta de água e até 65% na de energia elétrica, já estão abertas e sem data limite para encerrar. Os interessados devem se cadastrar separadamente na Saneago e Enel.

O programa é voltado exclusivamente para famílias de baixa renda que estejam com o Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) atualizado.

Saiba quem tem direito à Tarifa Social

O programa Água Social da Saneago é voltado para famílias em situação de vulnerabilidade e garante subsídio de até 50% de desconto nas faturas.

O interessado deve estar cadastrado no CadÚnico do Governo Federal, ter titularidade ativa na conta de água e estar na faixa de extrema pobreza (renda mensal de até R$ 105 por pessoa).

Para solicitar o benefício da tarifa social, o cliente deve estar com os documentos em mãos e contatar a Saneago através número 0800 645 0115 ou se dirigir a uma das unidades do Vapt Vupt.

Para a Enel, o interessado na tarifa social também deve estar cadastrado no CadÚnico e ter uma renda familiar de até meio salário mínimo por pessoa.

Famílias com renda de até três salários mínimos e que tenha pessoa portadora de doença em que o tratamento necessite do uso contínuo de equipamentos elétricos também pode solicitar o benefício.

Além desses, pessoas com deficiência que recebam o BPC (Benefício de Prestação Continuada) e idosos de 65 anos ou mais estão aptos a participar do programa.

A solicitação do benefício à Enel, pode ser feita através do WhatsApp (21) 99601-9608 ou no site da Enel nas opções “Para você” e “Serviços de Loja.