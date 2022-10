Burger Fest: Goiânia recebe festival de hambúrgueres, em novembro

Goiânia recebe, de 1° a 30 de novembro, o festival de hambúrgueres Burger Fest. Assim, esta será a segunda edição do evento na cidade. Os participantes na capital goiana ainda não foram divulgados pela organização, o que deve acontecer nos próximos dias.

Em 2021, o Burger Fest Goiânia contou com 47 estabelecimentos cadastrados. Dessa maneira, para 2022, segundo a organização, os participantes se preparam para criar receitas inéditas para o Festival. Podem participar hamburguerias, bares e restaurantes.

Mais sobre o Festival

Em 2022 o evento irá reunir em todo Brasil cerca de 500 endereços entre restaurantes, bares e hamburguerias. Dessa forma, o objetivo é promover simultaneamente a cultura do hamburger de qualidade no formato presencial, delivery e take out.

“Há 10 anos, o Burger Fest se mantém como principal incentivador do cenário atual de casas que servem hambúrgueres em seu melhor momento. Nesta edição temos um propósito ainda maior que é celebrar uma década desse movimento tão importante, que nasceu em São Paulo e segue crescendo e investindo na cultura do hambúrguer” afirma Claudio Baran, criador do festival.

Além de Goiás (em Goiânia), 10 estados do Brasil participam do festival de hambúrgueres. Assim, o Burger Fest aconterá também em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. Além disso, Rio Grande do Sul, Paraná, Distrito Federal, Bahia e Ceará participam do festival.

“Criado para fomentar negócios, inspirações, criatividade e inovação, além de novas experiências para o público, o festival valoriza ingredientes premium e neste momento visa continuar auxiliando o segmento na recuperação da atividade econômica”, pontua Baran.

A 17ª edição do Burges Festa tem patrocínio do banco Santander e da marva Heinz. Além disso, apoio da Getnet, Esfera, Ballantine´s Bourbon Finish e BIMBO QSR.