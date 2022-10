Colisão entre carro e ônibus do IFG deixa um morto na GO-222, em Anápolis

Uma colisão frontal entre um carro e um ônibus do Instituto Federal de Goiás (IFG) na GO-222, em Anápolis, a 55 km de Goiânia matou um homem de 67 anos, na manhã de quarta-feira (12/10).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima era motorista do carro de passeio envolvido no acidente. O corpo do condutor foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Anápolis para identificação.

O Pró-Reitor de Administração do IFG, Diego Silva Xavier, informou que o ônibus transportava 25 alunos, além de um professor e dois motoristas. Segundo ele, todos passam bem.

Ônibus envolvido em colisão levava alunos para MG

Segundo nota do IFG, os servidores e alunos que estavam no ônibus são do Câmpus Cidade de Goiás e se dirigiam a uma visita técnica no município de Arinos, noroeste de Minas Gerais. Apesar do susto, nenhum passageiro do ônibus ficou ferido.

A instituição ainda lamentou a morte do condutor do veículo e se solidarizou com familiares e amigos.

A colisão

Segundo informações, o condutor do veículo perdeu o controle da direção, atravessou a pista contrária e atingiu o ônibus da instituição.

O IFG afirma, em nota, ter prestado todo o” apoio após o acidente e acompanha a questão junto às autoridades policiais.”

Leia também: