Dupla é suspeita de aplicar golpes na venda de pacotes turísticos e passagens aéreas, em Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon), deflagrou nesta quinta-feira (13/10) a Operação Viagem Cancelada, que tem como objetivo prender os proprietários de uma empresa especializada em aplicar golpes na venda de pacotes turísticos e passagens aéreas.

De acordo com as investigações, os suspeitos são investigados pela prática dos crimes contra as relações de consumo, estelionato, furto qualificado, falsificação de documento particular e conexos. A imagem deles foi divulgada com o objetivo de identificar outras possíveis vítimas.

Golpes na venda pacotes turísticos e passagens aéreas também foram aplicados no exterior

Durante as apurações a Polícia Civil constatou que a empresa “El Shaday Turismo” era sediada em Goiás, mas os criminosos atuavam em todo o país e até mesmo no exterior.

Os investigados ofertavam de forma fraudulenta o serviço de pacotes turísticos e passagens aéreas, os quais, mesmo após o recebimento do pagamento integral, não eram executados. “Os valores recebidos eram acrescidos ilicitamente ao patrimônio dos investigados em detrimento patrimonial ao das vítimas.”, informou a PCGO.

Até o momento, o prejuízo causado aos consumidores está estimado em mais de R$ 500 mil, apenas dos que procuraram à delegacia para fazer a denúncia. A polícia acredita que possam existir outras vítimas no Brasil e exterior.

Diante dos fatos, a corporação solicitou a prisão cautelar de um dos investigados, o qual continuava ofertado a venda fraudulenta de passagens aéreas e pacotes turísticos. O outro investigado, participante do esquema criminoso, continua foragido.

A Polícia Civil informa que “há um despacho para divulgação da imagem com intuito de identificar possíveis vítimas.”.