PF faz leilão virtual com mais de 40 veículos em Goiás; veja como participar

A Polícia Federal (PF) realiza um leilão virtual nesta quinta-feira (13/10) que conta com mais de 40 carros e caminhonetes documentados. Os veículos estão em Senador Canedo, Região Metropolitana da capital.

No total, são 43 veículos, entre Corolla, Chevrolet Astra, Nissan Frontier, Fiat Siena, Palio Week, Mitsubishi L200, dentre outros.

Como participar do leilão virtual da PF

O evento é realizado por meio do site Daniel Garcia Leilões e qualquer pessoa física ou jurídica pode participar. Entretanto, para fazer um lance nos veículos é preciso fazer cadastro no site do leiloeiro.

No total, 43 veículos conservados estão disponíveis no leilão, sendo:

5 unidades de Mitsubishi L200: lance inicial de R$ 8,5 mil;

11 unidades de Chevrolet Astra: lance inicial de R$ 5,5 mil;

6 unidades de Corolla: lance inicial de R$ 8 mil;

3 unidades de Nissan Frontier: lance inicial de R$ 8,5 mil;

4 unidades de Fiat Siena: lance inicial de R$ 10,3 mil

2 unidades de Palio Week: lance incial de R$ 10,5 mil

8 unidades de Ford Focus: lance inicial de R$ 12,5 mil

1 unidade de Gm Blazer DLX: lance inicial de R$ 5,5 mil

1 unidade de Renault Meganesd: lance inicial de R$ 8 mil

1 unidade de Kombi: lance inicial de R$ 14 mil;

1 unidade de Renault Master Bus: lance inicial de R$ 26 mil.

Segundo a Polícia Federal, dúvidas sobre o leilão ou cadastro podem ser tiradas através do telefone 0800 278 7431, do WhatsApp (11) 93493-0397 ou do e-mail [email protected]

