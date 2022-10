Polícia cumpre mandados em Goiás contra suspeito de falsificar atestado de óbito

Uma operação conjunta entre a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar (PM) cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão em Goiás contra um homem suspeito de tráfico de drogas, que também é investigado por falsificar atestado de óbito para arquivar mandados de prisão.

Os mandados foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (13/10). Além do investigado, que foi preso em Rondônia, a esposa dele, Liamar Maria Aparecida Nerys, também foi detida no prédio onde morava, na região do Setor Eldorado, em Goiânia. A mulher é suspeita de ajudar o marido, lavando dinheiro do tráfico em empresas da capital.

Suspeito de falsificar atestado de óbito é considerado um dos principais traficantes do país

De acordo com a Polícia Militar, o homem suspeito de falsificar o próprio atestado de óbito para não ser preso é considerado um dos maiores traficantes do Brasil. Contra ele já existem, ao menos, quatro mandados de prisão em aberto.

Identificado como Anilson Ricardo Nerys, o investigado já teria fugido da cadeia ao menos duas vezes. Em 2019, ele foi expulso da Bolívia pois já era considerado foragido. Posteriormente, ele foi preso em Santa Cruz de La Sierra e entregue à Polícia Federal em Corumbá, no Mato Grosso do Sul. À época, ele usava o codinome de “Rei”.

Operação Ressureição

As investigações apontam que o homem criou o atestado de óbito falso e vivia com outros dados, por isso, a operação foi denominada “Ressureição”. A Polícia aponta que ele é responsável por diversos crimes em Goiás.

A operação ainda apontou que o investigado comprou, nos últimos meses, diversos veículos e um imóvel em uma área nobre em Porto Velho, avaliado em cerca de R$ 1,5 milhão.

O Portal Dia não conseguiu localizar a defesa dos suspeitos para se posicionarem sobre o caso até a publicação desta reportagem. O espaço continua aberto.