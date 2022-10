Programação do Cine Cultura tem estreias e mostra de filmes

A programação do Cine Cultura, no Centro de Goiânia, tem duas estreias e uma mostra de filmes. Assim, a partir desta quinta-feira (13/10), os filmes “Fé e Fúria” e “Mi Iubita, Meu Amor” vão fazer parte da grade de programação do cinema de rua. Além disso, continuam em cartaz os longas: ‘Marte Um’ e ‘Desterro’.

Entre as estreias da programação do Cine Cultura, o destaque é obra “Fé e Fúria”, de Marcos Pimentel, um dos mais importantes cineastas brasileiros. O documentário aborda de forma sensível os conflitos religiosos existentes em favelas e subúrbios nas cidades de Belo Horizonte e do Rio de Janeiro.

Ademais, “Mi Iubita, Meu Amor”, da francesa Noémie Merlant, narra a trajetória de Jeanne que vai comemorar sua despedida de solteira na Romênia com alguns amigos. Dessa forma, ela conhece Nino e sua família, e inicia um verão apaixonado e atemporal.

Sessões especiais

Na sexta-feira (14/10), o Cine Cultura realiza uma mostra em memória da cineasta goiana Adriana Rodrigues, falecida em 2021, vítima da Covid-19. Desse modo, serão exibidos três filmes da diretora: os curtas-metragens “A Pedra” e “Gertrudes e seu Homem” e o longa “Benzeduras”. A entrada é gratuita.

Além disso, na segunda-feira (17/10) haverá uma sessão extra de “A Viagem de Pedro”, de Laís Bodanzky. O filme esteve em cartaz no cinema durante o mês de setembro. A exibição terá valor de ingresso normal.

Confira AQUI a programação completa do cinema.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.