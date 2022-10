Vazamento de gás provoca incêndio em casa e mata idoso, em Rio Verde

Um homem de 59 anos morreu durante um incêndio em sua casa na cidade de Rio Verde, sudoeste de Goiás, nesta quarta-feira (12/10). De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMGO), o incêndio começou após um vazamento no botijão de gás na cozinha.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos para combater o incêndio na casa no Bairro Popular. No local, e os bombeiros constataram a morte do um idoso, que, segundo a corporação, era cadeirante e morreu queimado pelas chamas.

Segundo a corporação, o idoso estava cozinhando no momento do acidente. A suspeita é de que a mangueira do botijão tenha se soltado, provocando o vazamento de gás que levou ao incêndio.

Cuidados para evitar vazamento de gás

De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas dicas devem ser tomadas para evitar vazamento de gás, especialmente dentro de casa. Uma delas é sobre a instalação, que deve ser feita em ambiente com ventilação, de preferência na área externa da casa.

Além disso, a mangueira não pode ficar totalmente esticada e não deve estar em contato com o fogão. É preciso também verificar a data de validade do registro e da mangueira, e trocá-los a cada 5 anos de uso.

Outro ponto de atenção é no momento de acender o fogão, a recomendação é que primeiro se acenda o fósforo ou isqueiro e, posteriormente, girar o botão do fogão para liberar o gás. É importante também não cobrir o botijão de gás com sacos plásticos ou panos.

Incêndios urbanos em Goiás

De acordo com levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros de Goiás (CBM-GO), somente no ano de 2022 já foram constatados 5.053 incêndios urbanos no estado. A categoria engloba tanto residências, quanto comércios.

Apesar da grandeza dos números, ele é ainda menor do que o registrado em 2021, quando 6.538 casos de incêndios foram constatados.