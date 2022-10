Feira Hippie: votação para realocação de barracas acontece neste fim de semana

A Prefeitura de Goiânia realiza neste sábado (15/10) e domingo (16/10) a votação para realocação de barracas da Feira Hippie na Praça do Trabalhador. Todos os feirantes em atividade na região poderão participar da votação. A urna para depositar o voto estará disponível ao lado do posto da GCM. Os comerciantes poderão escolher entre as duas sugestões apresentadas pelas associações que os representam.

A primeira sugestão proposta, é manter os feirantes que estavam na rua 44 na Praça do Trabalhador, até a entrega da reforma da praça, que está prevista para janeiro de 2023.

A outra opção, é voltar todos os feirantes para dentro da Praça do Trabalhador, mesmo com as obras em andamento. Isso liberaria todo o trânsito da região da 44, que é bastante tumultuado. Neste cenário, o sorteio das quadras dependeria do resultado da votação.

Organização para votação sobre local da Feira Hippie

Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec) estarão presentes no local para orientar e fiscalizar o processo de votação. A urna vai estar posicionada na feira, ao lado do posto da GCM e, em seguida, será levada para a Sedec, onde será feita a contagem dos votos. O resultado será divulgado na segunda-feira (17/10).

De acordo com o secretário da Sedec, Silvio Souza, o órgão está “priorizando priorizando o diálogo com os diretores das duas associações que representam os feirantes da Feira Hippie, para mostrar transparência em todo esse processo. Segundo Souza, a preocupação da pasta é que seja tomada uma atitude justa, onde ninguém saia prejudicado.

“Como em todo processo democrático, qualquer das duas decisões será acatada pela secretaria”, destaca o secretário.

Obras na Praça do Trabalhador

Iniciadas em junho de 2019 com a promessa de entrega para cinco meses após o início, as obras na Praça do Trabalhador já se arrastam por três anos. Enquanto isso, os feirantes sofrem com os atrasos.

Segundo o Sedec, o atraso nas obras se deve a vários problemas na troca dos responsáveis pela finalização da praça. Somente o prazo de entrega já foi adiado seis vezes.

A empresa responsável pelas obras da região, solicitou distrato alegando problemas financeiros. A mesma se encontra em recuperação judicial.

A Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) é quem está comandando as obras desde junho deste ano. É previsto que as obras sejam entregues em janeiro de 2023.