HDT abre processo seletivo para diversas vagas com salários de até R$ 12 mil

O Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) está com processo seletivo aberto para o preenchimento de diversas vagas com diferentes níveis de escolaridade. Os salários variam de R$ 1.454,14 a R$ 12.934, para carga horária de 24 a 44 horas semanais.

As vagas são destinadas para cargos de analistas de suporte e de análises clínicas, financeiro/custos, auxiliar de farmácia, enfermeiro de SCIH, médico infectologista, nutricionista, técnicos de laboratório, nutrição e transfusionista.

Os interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever de forma presencial, entre os dias 19 e 21 de outubro, no setor Gestão de Gente, na sede da unidade de saúde gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG), localizada na Alameda do Contorno, nº 3.556, Jardim Bela Vista, em Goiânia.

Para se inscrever é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida e todos os documentos exigidos no edital, original e cópia. Entre eles estão a identidade, currículo atualizado, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade, comprovante de cursos e experiências, laudo médico e outros.

Etapas

Conforme previsto no edital, todos os candidatos devem passar por duas etapas, sendo análise curricular e prova oral, que deve ser realizada do dia 7 a 9 de novembro. Para se classificar, os candidatos devem ter acerto de pelo menos 50% das questões na prova oral.

A classificação dos candidatos será feita em ordem decrescente, conforme a soma dos pontos obtidos. No caso de empate, terá preferência o candidato que obtiver maior pontuação na prova oral.

Cronograma

19 a 21 de outubro: período de inscrições

período de inscrições 6 de outubro: publicação do resultado da avaliação curricular

publicação do resultado da avaliação curricular 27 de outubro: prazo de recurso da segunda fase

prazo de recurso da segunda fase 1 de novembro: início do prazo para convocação para segunda fase

início do prazo para convocação para segunda fase 7 a 9 de novembro: prova oral

prova oral 11 de novembro: início da publicação do resultado final de todas as vagas com cadastro reserva

Clique aqui e confira o edital completo.