PF cumpre mandados contra suspeitos de comandar distribuição de dinheiro falso de dentro de presídio em Goiás 

A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta sexta-feira (14/10), diversos mandados de busca e apreensão contra suspeitos de comandar a distribuição de dinheiro falso no Brasil e no exterior. Os investigados agiam dentro e fora de presídios em Goiás.

A ação foi batizada de “Operação Destino Fúnebre” e tem como objetivo o combate à prática dos crimes de associação criminosa, moeda falsa e lavagem de dinheiro de dois grupos criminosos de Rio Verde, no sudoeste do estado.

No total, 20 policiais cumpriram dez mandados judiciais, sendo oito de busca de apreensão e dois de prisão preventiva. Entre os investigados estão a filha e um neto suspeitos de usar a conta bancária de um parente falecido para receber e distribuir os valores obtidos com o crime.

Suspeitos de comandar distribuição de dinheiro falso movimentaram cerca de R$ 900 mil

De acordo com a PF, quatro investigados estão presos na cadeia de Rio Verde, sendo dois deles com novo mandado de prisão preventiva. Por isso, a Polícia Penal e a PF fizeram buscas no interior das celas.

A investigação revelou que os investigados movimentaram cerca R$ 900 mil, no período aproximado de um ano e meio. Grande parte deste valor foi proveniente da negociação de moeda falsa.

A corporação salienta que os anúncios do dinheiro falso eram feitos também na Europa, tendo a Interpol detectado a ação criminosa em Portugal e comunicado à Polícia Federal.

Operação Destino Fúnebre

O nome da operação faz referência à principal conta bancária usada na empreitada criminosa, cujo titular era uma pessoa já falecida.

Diante dos fatos, os criminosos podem responder por associação criminosa, moeda falsa e lavagem de dinheiro, cuja pena somada pode chegar a 25 anos de prisão.