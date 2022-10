Prefeitura realiza programações culturais para celebrar 89 anos de Goiânia

A Secretaria Municipal de Cultura (Secult), está realizando, desde esta quinta-feira (13/10), programações culturais especiais em comemoração ao aniversário de 89 anos de Goiânia. Assim, a agenda inclui eventos artísticos e culturais na Casa de Vidro, no Teatro Goiânia Ouro e na Antiga Estação Ferroviária. Além disso, no Grande Hotel, Teatro Goiânia, além de parques, praças e terminais de ônibus.

A programação para comemorar os 89 anos de Goiânia é gratuita. Dessa maneira, tem shows de todos os estilos musicais, apresentações de teatro, dança e shows de comédia.

Confira as programações culturais que comemoram o aniversário de 89 anos de Goiânia

I Festival Música e Riso

O evento reunirá artistas, humoristas e cantores goianos, no palco do Centro Cultural Casa de Vidro Antônio Poteiro. Dessa maneira, serão 40 apresentações culturais, realizadas às 17h, às 19h e às 21h. Os ingressos são gratuitos, e podem ser retirados na bilheteria do local das 14h às 18h.

Quando: Até 16 de outubro

Onde: Casa de Vidro – Avenida Jamel Cecílio – Jardim Goiás

Festival Canto de Ouro

Serão quatro semanas de shows realizados de quinta-feira a domingo. Dessa maneira, haverá um estilo musical por semana: pop-rock, MPB, samba, pagode, rap e sertanejo. Assim, os ingressos são gratuitos e disponíveis na bilheteria do local.

Quando: Até 6 de novembro

Onde: Teatro Goiânia Ouro – Rua 3 – Centro

Festival de Arte Cênica Goiânia em Cena

O evento, já tradicional no calendário cultural da cidade, acontece com a proposta Ocupa Gyn. Assim, terá intervenções urbanas que serão apresentadas em espaços públicos como parques, praças e terminais de ônibus, bem como nos teatros.

Desse modo, serão oito dias de festival, com 35 ações culturais entre espetáculos de teatro, dança e circo, oficinas e debates. Além disso, arrastão cultural e homenagens aos fazedores de arte no município. Os ingressos para os locais fechados na plataforma Sympla. Locais abertos não precisam de ingresso.

Quando: 22 a 29 de outubro

Horário: durante todo o dia

Locais: Link

Chorinho

O Chorinho está de volta e tem shows no dia 14 de outubro, com Grupo Saci e Lucas e os Caras. Além disso, no dia 28 de tem João Garoto e Grupo Brasileirinho, bem como show da banda Chá de Gin.

Datas: 14 e 28 de outubro

Onde: Antiga Estação Ferroviária – Praça do Trabalhador – Centro

Tenda Cultural com shows musicais

Quando: 24 de outubro

Horário: 13h30 às 17h

Onde: Antiga Estação Ferroviária – Praça do Trabalhador – Centro

Lançamento dos Livros da Bolsa Hugo de Carvalho Ramos Goiânia

Uma das programações culturais do aniversário de 89 anos de Goiânia é o Lançamento do Projeto Goiânia Arte em Door 2022.

Quando: 24 de outubro

Horário: 18h

Onde: Hall do Teatro Goiânia – Avenida Tocantins – Centro

Show de ação de graça com apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia

Quando: 24 de outubro

Horário: 19h

Onde: Teatro Goiânia – Avenida Tocantins – Centro