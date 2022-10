Shopping de Goiânia recebe parque temático de dinossauros

O Flamboyant Shopping, em Goiânia, inaugurou a mega atração T-Rex Park, um parque temático de dinossauros. Assim, fica localizado no estacionamento do centro de compras, e é voltado para as crianças e familiares.

O T-Rex Park em Goiânia tem, segundo os organizadores, o maior T-rex mecatrônico do mundo, com 12 metros de altura. Além disso, a atração possui o Dinos Tour, atração que conta com vários outros dinossauros mecatrônicos de diversos tamanhos.

O parque temático no Flamboyant Shopping funciona, de segunda a sexta-feira, das 14h às 22h. Além disso, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 12h às 22h.

A entrada do parque temático de dinossauros T-Rex Park, em Goiânia, é gratuita, mas há fichas para aproveitar as atrações, que custam R$ 10 cada. Assim, para usar os brinquedos, a entrada é de uma ficha. Para o Dinos Tour, é preciso utilizar duas fichas. Ademais, para usar o Kids Play, quatro fichas.

Mais sobre o parque

Entre as novidades que desembarcam no espaço, estão uma Roda Brocossauro de 20 metros de altura e o Raptor Rotor. Além disso, o Pterodáctilo Combate, Tromba Dino, Dino Coaster, T-Rex Trem, Surf Espinossauro, Dino Aventura 6D e o Roda Raptor. Ademais, o parque tem o Dino Omelete, Pterodáctilo Xtreme, Dino Bus, Dino Airplane, Dino World, Torre e Kangaroo. Também o Dino Helicopter, Dino Tea Cup, Dino Kids, Kid Play Carnossauro e muito mais.

Conforme destaca o superintendente comercial do Flamboyant Shopping, João Ricardo Gusmão Ladeia, a atração chega para presentear as famílias com experiências surpreendentes e ao ar livre, deixando os passeios ao shopping ainda mais especiais.

Serviço: T-Rex Park no Flamboyant Shopping | Goiânia

Onde: Av. Dep. Jamel Cecílio, 3300 – Jardim Goiás, Goiânia – GO, 74085-580

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira: 14h às 22h | Sábado: 10h às 22h | Domingo e feriados: 12h às 22h

Valores: Entrada Gratuita

– Brinquedos: 1 ficha

– Dinos Tour: 2 fichas

– Kid Play: 4 fichas

Valor da ficha = R$ 10,00