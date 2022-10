Governo de Goiás está com inscrições abertas para mais de 150 vagas de estágio

O Governo de Goiás está com inscrições abertas para o processo seletivo que oferta 152 vagas de estágio em diversas áreas para atuação no Poder Executivo estadual. A bolsa auxílio é de R$ 1.000.

Os interessados podem fazer a inscrição de forma gratuita até o dia 25 de outubro, por meio do Portal da Escola de Governo. A seleção é feita pela Secretaria de Estado de Administração (Sead). Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Para participar do processo seletivo é preciso cumprir alguns requisitos, como:

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter a idade mínima de 16 anos;

Estar em dia com as obrigações eleitorais, salvo o menor de 18 anos;

Estar quite com o Serviço Militar (sexo masculino), salvo o menor de 18 anos;

Possuir certificado de conclusão do ensino médio;

Ser estudante de ensino superior de uma das instituições de ensino elencadas no edital;

Estar matriculado e ter frequência regular em uma das instituições de ensino previstas no edital.

Etapas do processo seletivo para vagas de estágio no Governo de Goiás

De acordo com o edital, o processo seletivo é composto por uma única etapa, que é a análise curricular, de caráter eliminatório e classificatório. Após a divulgação dos aprovados na análise curricular, os estudantes farão uma entrevista junto à Gerência de Perfil e Alocação de Pessoas da Sead. Para participar da seleção, os estudantes devem estar regularmente matriculados e com comprovada frequência em cursos vinculados ao ensino oficial de educação superior, reconhecido pelos órgãos regulamentadores, em uma das Instituições conveniadas elencadas no edital.

A carga horária dos selecionados será de quatro horas por dia, de segunda a sexta-feira, no turno da manhã (das 8h às 12h) ou à tarde (das 14h às 18h). Além da bolsa de estágio, no valor de R$ 1.000, os estagiários também receberão vale-transporte no valor de R$ 100 e seguro contra acidentes pessoais.