Varíola dos macacos: homens são 96,5% dos casos registrados em Goiás

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) divulgou um boletim epidemiológico nesta sexta-feira (14/10), informando a situação da varíola dos macacos no estado. Até o momento, são 516 confirmados e outros 381 suspeitos, além de 61 prováveis.

Como já era previsto pela Organização Mundial da Saúde (OMS), a maioria dos casos são registrados em homens, totalizando 498 registros em Goiás, ou seja, 96,5% dos casos. Por outro lado, as mulheres registram apenas 18 casos (3,5%). As crianças somam 1%. A faixa etária dos contaminados é de zero a 64 anos.

No mundo, já são 73.099 casos confirmados e 36 mortes em decorrência da doença. No Brasil, são 8.621 registros, com seis óbitos registrados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Além disso, o Brasil é o país com mais mortes por varíola dos macacos fora do continente africano, onde a doença é endêmica.

Varíola dos macacos em Goiás

Em Goiás, 30 cidades já registraram casos da monkeypox. A capital é o município com maior número de casos, totalizando 369. Em seguida está Aparecida de Goiânia, com 54. Veja a lista:

Águas Lindas de Goiás: 3

Anápolis: 24

Anicuns: 1

Aparecida de Goiânia: 54

Aragoiânia: 1

Arenópolis: 1

Bom Jesus de Goiás: 1

Caldas Novas: 4

Campos Belos: 1

Catalão: 1

Caturaí: 1

Cidade Ocidental: 2

Cristalina: 1

Goianápolis: 1

Goiânia: 369

Inhumas: 5

Itaberaí: 1

Jaraguá: 2

Jataí: 8

Luziânia: 4

Nerópolis: 1

Novo Gama: 1

Planaltina: 3

Rio Verde: 2

Santa Helena de Goiás: 1

Senador Canedo: 5

Trindade: 1

Uruaçu: 2

Uruana: 1

Valparaíso de Goiás: 14

Sintomas da doença

Os sintomas mais comuns da doença são:

Febre

Dores no corpo

Dor de cabeça

Calafrio

Fraqueza

Adenomegalia: linfonodos inchados (ínguas)

Erupções cutânea ou lesões de pele

Vacinação

O Brasil recebeu o primeiro de lote de vacinas contra a varíola dos macacos no início deste mês. Ao todo, o Ministério da Saúde comprou 50 mil doses, mas apenas uma remessa, com 9,8 mil doses desembarcou no Aeroporto de Guarulhos (SP). Os próximos lotes estão previstos para serem entregues até o fim de 2022.