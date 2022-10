Feirão de empregos em Goiânia oferta mais de 10 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes

A partir da próxima terça-feira (22/10), acontece a 11ª edição do Feirão de Empregos em Goiânia, desta vez, na Praça Cívica. Na ocasião, serão ofertadas mais de 10 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes. O evento funcionará de terça a sexta, das 8h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h.

Além das oportunidades de emprego, o público poderá contar com atendimentos de programas sociais, orientações, consultorias e linhas de crédito a micro e pequenos empresários. Os servidores também vão auxiliar na confecção de currículo, encaminhamento para vagas de emprego e tradutores de libras para pessoas com deficiência (PCD).

Feirão de empregos em Goiânia

A população contará com serviços como inscrições em cursos gratuitos ofertados pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec). As opções para aulas presenciais são de Confeiteiro, Chocolates e Bombons, Doces para Festas, Marmita Fitness, Panificação Básica, Maquiagem Profissional, Manicure e Pedicure, Design de Sobrancelha, Corte e Costura, e Informática Básica. Quem quiser ter aulas online poderá escolher entre os cursos de Atendente de Farmácia e Mídias Digitais.

Durante o evento, organizado pela Secretaria da Retomada (SER), também haverá entrega de cartões do Mães de Goiás, emissão de RG, entrevistas de emprego no local, apoio com Seguro Desemprego e Carteira de Trabalho. Os empresários terão atendimento sobre MEI e crédito sem juros ou sem aval.

Aqueles que procurarem por Emissão de RG precisam ficar atentos, já que o serviço estará disponível apenas na quarta-feira (19/10) e quinta-feira (20/10). Na ocasião, os profissionais do artesanato também poderão solicitar a Carteira do Artesão. Além disso, também está prevista a emissão de Registro Civil (emissão da segunda via da certidão de nascimento, casamento, óbito).

“Uma oportunidade ímpar de levar vagas de emprego para pessoas com deficiência, LGBTQIA+ e tantas outras que só precisam de um apoio para reestruturação econômica familiar nesse momento”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social, Wellington Matos.