Vídeo: incêndio de grandes proporções atinge supermercado em Goiânia

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado na madrugada deste domingo (16/10) para combater um incêndio de grandes proporções que atingiu o depósito de um supermercado em frente ao Parque Mutirama, no Setor Central, em Goiânia.

De acordo com a corporação, pelo menos dez viaturas foram empenhadas na ocorrência para controlar as chamas. Os bombeiros também informaram que não há vítimas. As equipes ainda trabalham para conter o fogo.

Nas redes sociais, a rede de supermercado Tatico Goiânia informou que a unidade ficará fechada até que todos os danos sejam reparados. Além disso, solicitou que os clientes procurem uma das outras cinco lojas na região.

Até o momento, não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. Uma perícia deve ser realizada no local.

Vídeo mostra incêndio em supermercado em Goiânia

Um vídeo divulgado por equipes dos bombeiros mostra que a parte superior do edifício foi tomada pelas chamas. Assista:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s3bac50ee-3393-470e-a313-9801b260c9c8′]

Em outro caso, galpão de brinquedos pega fogo em Campinas

Na noite deste sábado (15/10), os bombeiros foram acionados para combater um incêndio em um galpão de brinquedos localizado rua Quintino Bocaiúva, em Campinas. No total, sete viaturas estiveram no local para combater as chamas. Não há informações sobre o que teria provocado as chamas.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s73c090b2-3c35-48ed-a54b-4262b1bf57a0′]

