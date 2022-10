Cartório em Goiânia é alvo de vandalismo e prejuízo chega a quase R$ 50 mil

Um Cartório em Goiânia, localizado na Avenida 85, no Setor Marista, foi alvo de vandalismo durante o fim de semana. O proprietário do local estimou o prejuízo de quase R$ 50 mil pelos danos.

Toda a ação aconteceu na madrugada de domingo (16) e foi filmada por câmeras de seguranças. As imagens mostram dois homens atirando tijolos contra as vidraças. (Veja abaixo). No total, 11 vidros da fachada foram quebrados.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o ataque, visto que os homens não tentaram invadir nem furtar o cartório. O proprietário acredita que ambos estavam bêbados na hora do ato.

Diante dos fatos, o tabelião registrou um boletim de ocorrência e agora o caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que deve analisar imagens de câmeras de segurança e ouvir testemunhas.

Como ainda não foram identificados, o Portal Dia não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos até a divulgação desta matéria, mas o espaço segue aberto para manifestação.

Vídeo mostra momento que o cartório em Goiânia é alvo de vandalismo

Nas imagens é possível ver que os dois homens, aparentemente embriagados, pegam pedaços de tijolos e atiram contra as vidraças do cartório. Em seguida, vão embora. Assista:

