Instituto Rizzo, em Goiânia, recebe exposição Olhares Pra Dança

O Instituto Rizzo, no Setor Sul, em Goiânia, recebe desde o dia 11 de outubro, a exposição Olhares Pra Dança – Masculinidades na dança, inventividade e fricção na década de 1980 em Goiânia. Assim, o acervo reúne um olhar para a dança que foi produzida na capital goiana, revisita a história – e as histórias – que são contadas por aqueles que vivenciaram períodos de efervescência cultural na cidade.

A visitação à exposição Olhares Pra Dança segue até o dia 11 de novembro. Desse modo, o horário de visitação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, com entrada gratuita.

Com curadoria das professoras e doutoras Luciana Ribeiro (IFG Aparecida de Goiânia) e Valéria Figueiredo (UFG), Olhares Pra Dança – Masculinidades na dança, inventividade e fricção na década de 1980 em Goiânia leva as 22 imagens que fizeram parte da primeira exposição, realizada em 2017. Além disso, para compor o novo recorte desta edição, acrescenta mais imagens e textos sobre os grupos Via Láctea, Energia, bem como a vinda do coreógrafo Victor Navarro a Goiânia.

Primeira edição, em 2017

O projeto Olhares Pra Dança teve sua primeira edição no ano de 2017. Na ocasião, a inspiração da exposição partiu de grupos e artistas da dança goianiense que provocaram o surgimento e as inserções estéticas modernas e contemporâneas. Assim, mostrava os grupos que atuaram entre 1970 e a primeira década dos anos 2000.

Depois de três semanas em cartaz na galeria do Centro Cultural da UFG, a exposição levou aproximadamente 1 mil pessoas a acessarem as memórias da dança na capital.

Olhares Pra Dança é um projeto apoiado pelo Fundo de Arte e Cultura de Goiás. Ademais, é um trabalho de pesquisa, registro, sistematização e publicização de histórias e memórias da dança cênica de Goiânia. Além disso, todas as imagens que compõem a exposição serão disponibilizadas também em acervo digital através do site do projeto.

A exposição deste ano traz obras inéditas do artista plástico Danillo Butas feitas especialmente para o Olhares Pra Dança. Luciana Ribeiro e Valéria Figueiredo assinam a curadoria, e Lu Celestino e Sabrina Del Bianco conduzem a produção.

Serviço: Exposição Olhares Pra Dança – Masculinidades na dança, inventividade e fricção na década de 1980 em Goiânia

Quando: Até 11 de novembro de 2022

Onde: Instituto Rizzo – Avenida Cora Coralina, nº 242 – Setor Sul

Horário: De segunda a sexta, das 8h às 18h

Site: http://olharespradanca.art.br/

Entrada: Gratuita

Mais informações: Instagram