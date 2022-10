Ruínas de Ouro Fino serão transformadas em museu na cidade de Goiás

As ruínas do Arraial de Ouro Fino, fundado no início do século XVIII, na cidade de Goiás, serão transformadas em um museu a céu aberto. A parceria entre o Governo de Goiás e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) foi assinado na última semana. Assim, o Iphan destinou R$ 1 milhão para a realização do projeto apresentado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult).

O documento marca o início de um trabalho conjunto para a preservação dos sítios arqueológicos. Hoje, eles estão situados em três propriedades rurais, visando aumentar a visitação ao local.

O investimento de R$ 1 milhão para a transformar as ruínas do Arraial de Ouro Fino, na cidade de Goiás, em museu, contempla o escoramento das paredes da antiga Igreja de Nossa Senhora do Pilar. Além disso, a construção de cercas, passarelas, cobertura, bancos de concreto, bem como a requalificação do espaço com o plantio de árvores. Superintendente estadual do Iphan, Allyson Ribeiro e Silva afirmou que a iniciativa segue uma tendência mundial. “O turismo patrimonial é uma tendência mundial; tem que se tornar uma tendência brasileira e goiana. A população tem de entender que esse patrimônio é dela e que pode obter benefícios com sua conservação”, explicou.

“Precisamos revitalizar a nossa história e nos apaixonar por nossas raízes, sem deixar que elas desapareçam. Além disso, vamos alavancar a economia local incentivando ainda mais o turismo, extremamente importante para esta cidade”, afirmou o governador Ronaldo Caiado.

Igreja de Nossa Senhora Aparecida

A Igreja de Nossa Senhora Aparecida, no povoado de Areias, passa por revitalização, dentro do projeto “Fé, Religiosidade e Devoção”, da Secult. Dessa forma, o projet prevê o fomento de mais de R$ 18,5 milhões em restauros de igrejas no Estado. Assim, somente essa unidade vai receber R$ 1,2 milhão em recursos.

Construído em 1910, o templo está situado em um outeiro às margens da GO-070. Desse modo, possui escadaria feita com pedras típicas da região. Ademais, o pôr-do-sol visto do alto da igreja virou atração entre moradores e visitantes.

Segundo o governo estadual, as obras estão inseridas “em um contexto de valorização da cultura goiana”. Na cidade de Goiás, a administração estadual também apoia a Procissão do Fogaréu e o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), entre outros eventos.