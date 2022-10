Feirantes decidem voltar Feira Hippie para dentro da Praça do Trabalhador

Os feirantes da Feira Hippie, localizada na região da 44, centro da capital, decidiram por migrar as atividades para dentro da Praça do Trabalhador. A escolha foi feita por meio de uma votação que ocorreu no último final de semana e foi promovida pela Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec). Todos os feirantes da região tiveram direito ao voto. A contagem aconteceu nesta segunda-feira (17/10), na sede da Sedec.

De acordo com a Sedec, as propostas foram sugeridas pelas próprias associações dos feirantes. A vencedora, com 794 votos, decidiu pela realocação dos feirantes para dentro da praça, que está em obras. A previsão da conclusão é para janeiro de 2023. Essa opção também libera o trânsito da região.

A segunda proposta, que manteria a feira como está atualmente até a conclusão das obras da praça, teve 626 votos a favor e foi rejeitada pela maioria.

Realocação da Feira Hippie

Segundo o secretário da Sedec, Silvio Souza, haverá uma nova conversa com os representantes das associações e dos montadores de barracas para definir o processo de realocação da feira para dentro da Praça do Trabalhador.

“Vamos estipular um prazo para atualização de todas as permissões. Em seguida, serão chamados os feirantes que trabalham com o requerimento de permissão protocolado na secretaria, para que toda a feira fique 100% legal”, disse Souza.

Uma equipe da Sedec e outra das associações dos feirantes acompanhou todo o processo de votação, que foi aberto aos comerciante da região, sejam eles permissionários ou que trabalham apenas com protocolo.

De acordo com André Macalé, diretor de Habilitação de Atividades Econômicas da Sedec, “pela primeira vez na história da Feira Hippie, os feirantes participaram de um processo tão democrático como esse”. Macalé ainda destacou que será montada uma força-tarefa para agilizar o atendimento a todos os feirantes que passarão pelo processo de regularização.