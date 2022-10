Cine Cultura tem estreias dos filmes “Tromba Trem” e “Ennio, o Maestro”

O Cine Cultura segue com sua programação infantil especialmente para o Mês das Crianças, e tem duas estreias. Assim, a partir desta quinta-feira (18/10), a animação “Tromba Trem” estreia para animar os pequenos de Goiânia. Além disso, outra novidade da semana é o documentário “Ennio, o Maestro”, que homenageia o icônico compositor de música clássica.

Além das estreias, a programação do Cine Cultura continua com os longas “Mi Iubita, Meu Amor” e “Fé e Fúria”. Ademais, o cinema de rua também recebe a mostra “Narrativas do Possível”, com o melhor do Cinema Negro Brasileiro. Na quarta-feira (26/10), mais de dez filmes estarão em exibição com a temática. A entrada para essas sessões será gratuita.

Estreias

A primeira novidade da semana é o filme brasileiro “Tromba Trem”, dos mesmos criadores do desenho “Irmão do Jorel”. Desse modo, a animação acompanha o divertido elefante Gajah depois que ele se torna uma celebridade da noite para o dia. Mas seu status de estrela rapidamente acaba quando ele se torna o principal suspeito em um misterioso desaparecimento. Agora o pobre elefante precisará correr contra o tempo para provar sua inocência.

Outra das estreias da programação do Cine Cultura é o documentário “Ennio, o Maestro”, dirigido por Giuseppe Tornatore. Dessa maneira, homenageia a vida e obra de Ennio Morricone, o icônico compositor de trilhas sonoras inesquecíveis. Assim, ele tem participação nos filmes Era uma vez no Oeste, Os Intocáveis, Três Homens em Conflito e Os Oito Odiados. O documentário retrata os fatos não revelados da carreira do músico.

O cinema

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. Assim, tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro. Com 98 lugares para receber o público, o cinema conta álcool gel na entrada. O uso de máscara é optativo.

Confira a programação completa do Cine Cultura de 20 a 26 de outubro

De 20/10 a 25/10

14h – Mi Iubita, Meu Amor (14 Anos)

15h45 – Tromba Trem: O Filme (Livre)

17h35 – Ennio, o Maestro (12 Anos)

20h20 – Fé e Fúria (14 Anos)

Dia 26/10

14h – Tromba Trem: O Filme (Livre)

16h – Mostra Cinema Negro Brasileiro (Entrada Gratuita)

18h – Mostra Cinema Negro Brasileiro (Entrada Gratuita)

20h – Mostra Cinema Negro Brasileiro (Entrada Gratuita)